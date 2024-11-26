µð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µ¤¬£±£°£³£°ËüÁý¤Ç¹¹²þ¡¡Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯ºÆÄ©Àï¡Ö³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±Ç¯´Ö£±·³¤Ç¡×
¡¡µð¿Í¤ÎËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð£¶£³£°Ëü±ß¤«¤é¡¢£±£°£³£°ËüÁý¤Î£±£¶£¶£°Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¤ò£±·³¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££·»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·£³¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£µ¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤À£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é»î¹ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¡ÄÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÀµÄ¾¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ï¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬º£Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö£Ã£Ó¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ËºÆÄ©Àï¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢£±Ç¯´Ö£±·³¤ÇÅê¤²Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë