à100²¯±ß¥®¥ã¥ëáÈþ¾¯Ç¯¥µ¥ó¥¿¤ËÊÑ¿È¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡Ö¥á¥¤¥¯Å·ºÍ¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¾¯Ç¯É÷¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÊÑ¿È¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£À¸ÃÂº×¥°¥Ã¥º¤ä¥È¥ì¥«¤È¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥á¥¤¥¯ÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ë¤Í¡£¿Í´Ö¤Ï1Æü¤Ç²¿¿Í³Ê¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥á¥¤¥¯¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÎÏ¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ÏMyojo¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÀÖÇò¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤ËË¹»Ò¡¢Çò¤¤¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈþ¾¯Ç¯¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡Ö¤Ä¤Ð¤ª¥µ¥ó¥¿¤À¤¢¡£¥¤¥±¥á¥ó¥á¥¤¥¯Å·ºÍ¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤¬¤Í¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±×¼ã¤Ï¡ÖPopteen(¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó)¡×¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿Éþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÇä¤ì¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤«¤éà100²¯±ß¥®¥ã¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£