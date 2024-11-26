103Ëü±ß¤ÎÊÉ¸«Ä¾¤·¡È5Ãû±ß¸º¼ý¡É¤ÎÃÏÊý¤Ï¡Ä¡Ö¸º¼ýÊ¬¤Ï¹ñ¤¬·êËä¤á¤¹¤Ù¤¡×¡¡Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤¬ÁíÍý¤Ë¡È¿Ê¸À¡É¡Únews23¡Û
103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤ä´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢25Æü¤ËµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û103Ëü±ß¤ÎÊÉ¸«Ä¾¤·¡È5Ãû±ß¸º¼ý¡É¤ÎÃÏÊý¤Ï¡Ä¡Ö¸º¼ýÊ¬¤Ï¹ñ¤¬·êËä¤á¤¹¤Ù¤¡×¡¡Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤¬ÁíÍý¤Ë¡È¿Ê¸À¡É¡Únews23¡Û
¡Ö103Ëü¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤ÇÃÏÊýºâ¸»¤Ë·ê¡¡Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤¬ÁíÍý¤Ë¡È¿Ê¸À¡É
25ÆüÌë¡¢´±Å¡¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï40ÅÔÉÜ¸©¤ÎÃÎ»ö¤äÉûÃÎ»ö¤¿¤Á¡£ÀÐÇËÁíÍý¤é³ÕÎ½¤È¤Î²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¾ë¸©ÃÎ»ö¤ÇÁ´¹ñÃÎ»ö²ñ¤ÎÂ¼°æ²ñÄ¹¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÃÎ»ö²ñ ²ñÄ¹¡¡µÜ¾ë¸© Â¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö
¡Ö½êÆÀ¤¬¤¢¤¬¤ë¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Üºö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬È¿ÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃÎ»ö²ñ¤È¤·¤Æ¤â»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏÊý¤Îºâ¸»¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¡ØÁíÍý¤ËÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÃÎ»ö¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
½°±¡Áª¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬·Ç¤²¡¢Í¿ÅÞ¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÄ¥ÄÌ¤ê¡¢178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÃÏÊý¤ÎÀÇ¼ý¤¬5Ãû±ß°Ê¾å¸º¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸º¼ýÊ¬¤Ï¹ñ¤¬·êËä¤á¤¹¤Ù¤¡×¤È¤ÎÃÎ»ö¤é¤ÎÁÊ¤¨¡£¡ÖÃÏÊý¤ò¼é¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Á´¹ñÃÎ»ö²ñ²ñÄ¹¡¡µÜ¾ë¸© Â¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö
¡Ö¡Ê£Ñ.ÀÐÇËÁíÍý¤È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ÎÏÃ¤·¤¿¤«¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¿Í°ì¿Í¡¢»¨ÃÌ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤É¤ÎÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡£À¯ºöÅª¤ÊÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê£Ñ.²ñÄ¹¼«¿È¤Ï¡Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÇÀ©Ä´ºº²ñÁí²ñ¤Ç¤Î¾ÇÅÀ¤â¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ ¡¡À¾ÅÄ¾»»Ê »²±¡µÄ°÷
¡Ö¡Ê£Ñ.ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤éÃÏÊý½»Ì±ÀÇ¤¬¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë·üÇ°¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹ñÀÇ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÊ¬¤Ï¸òÉÕÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤·¤Æ¤Í¡¢¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¡×
ºâ¸»¤¬²ÝÂê ¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä¡¡¡Ö´ðÁÃÇ¯¶â¡×°ú¤¾å¤²¤Ï¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¤Ë
ºâ¸»¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÎÇ¯¶âÉô²ñ¤Ç¤Ï°Ñ°÷¤«¤é¡¢¡Ö¾ÍèÀ¤Âå¤ÎÀÇÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¡Öºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤Î»þ´ü¤¬Û£Ëæ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¶âÉô²ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¡Ö´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤ÎµëÉÕ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë°Æ¡£
²ñ¼Ò°÷¤¬¼õ¤±¼è¤ë¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ÎÀÑÎ©¶â¤Î°ìÉô¤ò´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎµëÉÕ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤¬Ìó3³ä°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âºâ¸»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±°Æ¡¦Î©·û°Æ¤Ç¡ÈÀ¯¼£ÅªÈ½ÃÇ¡É¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÀÐÇËÁíÍý
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¸À¤¦¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·°Æ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
ÃÏÊý¤Ïºâ¸»¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëº¬µò¤Ë¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬1.7ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Êª²Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÊºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡Ë10%¤°¤é¤¤¤·¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤»¤¤¤¼¤¤130Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Î178Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ÎËþ³Û²óÅú¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¡¢130Ëü±ß¤Î¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¡×¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢¥¬¥¯¥Ã¤È¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬µëÉÕ¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç200Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀÇ¶â¤Ç·êËä¤á¤¹¤ë°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¸¡Æ¤¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀÇ¶â¤È°ã¤¤¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä
À±¤µ¤ó¡§
¼Â¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀìÌç²È¤ÎÃæ¤Ë¤â¤³¤Î°Æ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸½¾õ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¹ç°Õ¤·¤Æ¡¢¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¡È130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤Î¸«Ä¾¤·°Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
À±¤µ¤ó¡§
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¡Ö¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Ï¡¢¹µ½ü¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÏÊý¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ºâ¸»¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¡Ö¡È130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡ÉÂÐºö¡×¤Ï¿ôÀé²¯±ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤Éºâ¸»¤ÎÌäÂê¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¯ºöÅª¤ÊÌÌ¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ä»²µÄ±¡Áªµó¤òâË¤ó¤Ç¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Æ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤Ù¤¤«¡¢28¿Í¤Ç¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤«¤È¤¤¤¦À¯¼£Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤òÀÐÇËÁíÍý¤ÏÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¡ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó¡§
¡Öºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ËÉ¬¤º¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï·ë¹½¡¢ÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤ä°åÎÅÈñ¤¬¥¿¥À¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤Ë¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê§¤¨¤ÐÊ§¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Ç¤â¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±À¸³è¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÇ¶â¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢ÀÇ¶â¤ò¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¡¢ÉéÃ´¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º¬¿¼¤¤ÌäÂê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
À±¤µ¤ó¡§
¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê7Ãû±ß¡¢8Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤íÂç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡¢¾©³Ø¶â¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤è¤¦¤Ê´Ä¶ºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ÊÀÇ¶â¤Ï¡Ë¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
ºØÆ£¹¬Ê¿¤µ¤ó
ÅìµþÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¡ÀìÌç¤Ï·ÐºÑ»×ÁÛ ¼Ò²ñ»×ÁÛ
Ãø½ñ¡Ø¿Í¿·À¤¤Î¡Ö»ñËÜÏÀ¡×¡Ù¤¬50ËüÉôÆÍÇË