『2024FNS歌謡祭』第3弾アーティスト発表！香取慎吾、ENHYPEN、JAEJOONG（ジェジュン）らが追加決定
■『2024FNS歌謡祭』は2夜合計約8時間30分の大ボリュームで放送
相葉雅紀が司会を務める、音楽の祭典『2024FNS歌謡祭』が、フジテレビにて12月4日・11日の2週連続で放送されることが決定。2夜合計、約8時間30分の生放送となる。
このたび、出演アーティスト第3弾として、ILLIT、赤えんぴつ、ENHYPEN、尾上右近、松たか子、ゆず（以上4日）、香取慎吾、JAEJOONG（ジェジュン）、AI、C&K、ゼッド（以上11日）の出演が、番組公式サイト/SNSにて発表。
豪華アーティストにより繰り広げられる夢の祭典を、ぜひリアルタイムで楽しもう。
『2024FNS歌謡祭』出演アーティスト ※★は追加アーティスト／50音順
■第1夜（12月4日）
AI
★ILLIT
★赤えんぴつ
ano
家入レオ
aespa
NCT DREAM
『Endless SHOCK』2024カンパニー
★ENHYPEN
★尾上右近
上白石萌音
木梨憲武
KinKi Kids
工藤静香
倖田來未
ゴスペラーズ
こっちのけんと
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
柴咲コウ
JUJU
Stray Kids
Snow Man
timelesz
DISH//
TWS
東方神起
Travis Japan
TREASURE
Number_i
NiziU
NewJeans
乃木坂46
Perfume
浜崎あゆみ
ハローキティとサンリオの仲間たち（クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ）
BE:FIRST
BEGIN
Hey! Say! JUMP
星野源
増田貴久（NEWS）
★松たか子
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
薬師丸ひろ子
★ゆず
他
■第2夜（12月11日）
★AI
INI
IMP.
aiko
生田絵梨花
幾田りら
HY
AKB48
★香取慎吾
King & Prince
コレサワ
櫻坂46
THE ALFEE
★C&K
★JAEJOONG（ジェジュン）
GENERATIONS
GEMN
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
★ゼッド
★タイトル未定
TERU（GLAY）
なにわ男子
新浜レオン
乃紫
羊文学
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
宝鐘マリン
僕が見たかった青空
マカロニえんぴつ
松本孝弘（B’z）
宮本浩次
ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LilLiCo）
ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）
Mega Shinnosuke
RIIZE
LiSA
Little Glee Monster
LE SSERAFIM
他
番組情報
フジテレビ系『2024FNS歌謡祭』
◇第1夜 12/04（水）18:30～23:28
◇第2夜 12/04（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
『2024FNS歌謡祭』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/