『2024FNS歌謡祭』第3弾アーティスト発表！香取慎吾、ENHYPEN、JAEJOONG（ジェジュン）らが追加決定

■『2024FNS歌謡祭』は2夜合計約8時間30分の大ボリュームで放送

相葉雅紀が司会を務める、音楽の祭典『2024FNS歌謡祭』が、フジテレビにて12月4日・11日の2週連続で放送されることが決定。2夜合計、約8時間30分の生放送となる。

このたび、出演アーティスト第3弾として、ILLIT、赤えんぴつ、ENHYPEN、尾上右近、松たか子、ゆず(以上4日)、香取慎吾、JAEJOONG(ジェジュン)、AI、C&K、ゼッド(以上11日)の出演が、番組公式サイト/SNSにて発表。

豪華アーティストにより繰り広げられる夢の祭典を、ぜひリアルタイムで楽しもう。

『2024FNS歌謡祭』出演アーティスト ※★は追加アーティスト/50音順

■第1夜(12月4日)

AI

★ILLIT

★赤えんぴつ

ano

家入レオ

aespa

NCT DREAM

『Endless SHOCK』2024カンパニー

★ENHYPEN

★尾上右近

上白石萌音

木梨憲武

KinKi Kids

工藤静香

倖田來未

ゴスペラーズ

こっちのけんと

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

柴咲コウ

JUJU

Stray Kids

Snow Man

timelesz

DISH//

TWS

東方神起

Travis Japan

TREASURE

Number_i

NiziU

NewJeans

乃木坂46

Perfume

浜崎あゆみ

ハローキティとサンリオの仲間たち(クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ)

BE:FIRST

BEGIN

Hey! Say! JUMP

星野源

増田貴久(NEWS)

★松たか子

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

宮野真守

薬師丸ひろ子

★ゆず

他

■第2夜(12月11日)

★AI

INI

IMP.

aiko

生田絵梨花

幾田りら

HY

AKB48

★香取慎吾

King & Prince

コレサワ

櫻坂46

THE ALFEE

★C&K

★JAEJOONG(ジェジュン)

GENERATIONS

GEMN

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

★ゼッド

★タイトル未定

TERU(GLAY)

なにわ男子

新浜レオン

乃紫

羊文学

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

宝鐘マリン

僕が見たかった青空

マカロニえんぴつ

松本孝弘(B’z)

宮本浩次

ミュージカル『ウェイトレス』(高畑充希・ソニン・LilLiCo)

ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』(城田優)

Mega Shinnosuke

RIIZE

LiSA

Little Glee Monster

LE SSERAFIM

他

番組情報

フジテレビ系『2024FNS歌謡祭』

◇第1夜 12/04(水)18:30~23:28

◇第2夜 12/04(水)18:30~21:54

司会:相葉雅紀、井上清華(フジテレビアナウンサー)

『2024FNS歌謡祭』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/