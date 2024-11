岡村和義、Number_i、ファーストサマーウイカらが『GQ MEN OF THE YEAR 2024』を受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『GQ JAPAN』2025年1・2月合併号には受賞者が表紙!全受賞者のロングインタビューや撮り下ろし写真を掲載

『GQ JAPAN』が、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人々を讃えるアワード『GQ MEN OF THE YEAR 2024』の受賞者を発表。

岩井良太(AURALEE デザイナー)、岡村和義(ミュージシャン)、北口榛花(陸上女子やり投げ日本代表)、杉咲花(俳優)、仲野太賀さん(俳優)、Number_i (アーティスト)、石川祐希(バレーボール男子日本代表/キャプテン)、ファーストサマーウイカ(俳優・タレント)、堀米雄斗(プロスケートボーダー)、村上隆(現代美術作家)が受賞した。

これに伴い、11月26日より『GQ JAPAN』公式サイトおよびSNSアカウントでは、受賞を記念した『GQ JAPAN』2025年1・2月合併号の撮影の様子や、各受賞者の喜びのコメントなどが順次公開される。詳しくは『GQ MEN OF THE YEAR 2024』特設サイトまで。

■岡村和義(ミュージシャン):ベスト・コラボレーション賞

「ベスト・コラボレーション賞」を受賞したのは、岡村和義。ソロアーティストとして30年以上活躍してきた岡村靖幸と斉藤和義がユニット結成を発表したのは、2023年末のこと。翌年1月の「I miss your fire」を皮切りに、5ヵ月連続で曲をリリース。5月からは全国8ヵ所12公演のツアーも行った。また、カジュアルにトークをする Podcast『POD OKUMADE -ポッド、奥まで』も人気に。それぞれのキャリアを十分に積んだ、異なる個性を持つふたりのシンガーソングライターによるスペシャルユニットは、音楽界に大きな影響を与えている。

■Number_i(アーティスト):ベスト・ミュージック・グループ賞

2023年にグループを結成し、2024年1月1日に「GOAT」で鮮烈なデビューをしたNumber_i。4月には世界最大級の音楽フェス『コーチェラ』に出演して世界への扉を開き、8月には『サマーソニック』のメインステージに出演、9月にはフルアルバム『NO.I』をリリース。2023年のグループ結成から1年足らずで、躍進的な活躍を見せ、日本の音楽界に旋風を巻き起こす平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3人に『ベスト・ミュージック・グループ賞』が授与された。

■ファーストサマーウイカ(俳優・タレント):ブレイクスルー・エンターテイナー賞

バラエティから音楽、ドラマ、ラジオまで、多彩な顔を持ち、どんなジャンルにおいても独特の個性を放つファーストサマーウイカ。2024年は大河ドラマ『光る君へ』で清少納言役を演じ、演技力も高く評価された。また、TBSドラマ『不適切にもほどがある!』のゲスト出演や、セガ『龍が如く 8 外伝 Pirates in Hawaii』の主要キャストにも選ばれるなど、大きく花開いた一年。まさに「ブレイクスルー・エンターテイナー賞」にふさわしい活躍だった。

『GQ JAPAN』2025年1・2月合併号(11月29日発売)では、『GQ MEN OF THE YEAR 2024』受賞者が表紙に登場。ベスト・アーティスト賞を受賞した村上隆によるアートワークが表紙を飾る通常版、ベスト・ミュージック・グループ賞を受賞したNumber_i にフォーカスした1月号増刊 特別表紙版、受賞したアスリート3名に焦点を当て、通常版同様に村上隆のアートワークで展開される2月号増刊 特別表紙版の3バージョンとなる。また、全受賞者のロングインタビューや、『GQ JAPAN』でしか見ることができない撮り下ろし写真が掲載される。

さらに、2025年2月1日発売の『GQ JAPAN』3月号では、『GQ MEN OF THE YEAR 2024』授賞式当日のレポートを、イベント当日の写真とともに紹介する。

書籍情報

2024.11.29 ON SALE

『GQ JAPAN』1月&2月合併号 通常版

2024.11.29 ON SALE

『GQ JAPAN』1月号増刊特別表紙版

2024.11.29 ON SALE

『GQ JAPAN』2月号増刊 特別表紙版

