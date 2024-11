ネットゥーノエンジン型！マセラティ「あそぼうぐ　特別版　直線番長レース Maserati Supercar Eraser Game Set」

マセラティ オフィシャルライセンシングアイテムの新商品として、「マセラティ・ネットゥーノエンジン型消しゴムブースターペン」、「あそぼうぐ 特別版 直線番長レース Maserati Supercar Eraser Game Set」の販売を開始します。

マセラティ「あそぼうぐ 特別版 直線番長レース Maserati Supercar Eraser Game Set」

ビンテージスーパーカーを通して、子どもたちに夢見ることの素晴らしさを伝える活動を行っているGGF-Tは、マセラティ超精密スーパーカー消しゴムに加えて上記2アイテムの販売を開始しました。

「マセラティ・ネットゥーノエンジン型消しゴムブースターペン」はマセラティのフラッグシップパワートレインであるネットゥーノエンジン(V6ツインターボ)を精巧に模したもので、ボールペンとしての機能は既発の「ブースターペン V12エンジン型」と同様です。

この商品は、マセラティのフラッグシップモデルであり、ネットゥーノエンジンを搭載している「MC20」の超精密スーパーカー消しゴムを1個同梱しています。

「あそぼうぐ 特別版 直線番長レース Maserati Supercar Eraser Game Set」は、パッドを直線上に並べ、スタート位置から消しゴムを弾き、マセラティエンブレムパッドでピタリと止めた数を競う“直線番長レース”を楽しむためのセットです。

マセラティギブリ(初代)、マセラティボーラ、マセラティメラクSS、マセラティMC20、マセラティ・グレカーレ トロフェオという計5個の超精密スーパーカー消しゴム、マセラティ・ネットゥーノエンジン型消しゴムブースターペン、ケース入りスペックカード、直線番長レース用マウスパッド(5枚)、ゲーム説明書、以上がボックスに収納されています。

既発のマセラティ超精密スーパーカー消しゴム5車種は、単品としても発売中で、店舗売りパッケージは、グレカーレのみシークレットBOX(包装箱外側からは車種が解らない)となります。

「マセラティ・ネットゥーノエンジン型消しゴムブースターペン(超精密スーパーカー消しゴム「マセラティMC20」付)」 税込み希望小売価格 2,750円

https://www.ggf-t.co.jp/items/94526441

「あそぼうぐ 特別版 直線番長レース Maserati Supercar Eraser Game Set」 税込み希望小売価格 6,600円

https://www.ggf-t.co.jp/items/94525794

「マセラティ超精密スーパーカー消しゴム5車種」 税込み希望小売価格 550円

11月21日より12月4日まで、代官山 蔦屋書店 クルマ・バイク コーナーにおいて展開中のマセラティ創立110周年記念「Maserati Special POPUP」にて、「マセラティ・ネットゥーノエンジン型消しゴムブースターペン(超精密スーパーカー消しゴム「マセラティMC20」付)」、「あそぼうぐ 特別版 直線番長レース Maserati Supercar Eraser Game Set」、「マセラティ超精密スーパーカー消しゴム5車種(ガチャによる販売)」を販売中です。

