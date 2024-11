100％植物由来成分！GSアライアンス「マニキュア薄め液」

GSアライアンスは、100%植物由来成分のマニキュア薄め液を開発しました。

GSアライアンスは、100%植物由来成分のマニキュア薄め液を開発。

「Re:soil」は、全ての石油由来の化学製品を植物、天然バイオマス由来の化学製品に置き換える、という大胆な目標で研究開発を進めるGSアライアンスの製品群の中における、化粧品の登録商標です。

同社はこれまで植物、天然バイオマス由来の生分解性プラスチック、天然コーティング材料、天然塗料などを開発しており、その技術を化粧品に応用しました。

同社は、植物由来成分を用いた生分解性ネイルチップ、水性天然マニキュア、90%以上の植物由来成分のヴィーガンネイルポリッシュ、100%植物由来の除光液、植物由来UVジェルネイルなど、いくつかの植物、天然由来の環境に優しいネイルコスメ製品を開発してきました。

中身も容器も植物由来の化粧品は、国内外を見回してもあまり多くは見受けられません。

そして今回、100%植物由来成分のポリッシュ、マニキュア薄め液を開発しました。

同社のネイルポリッシュだけではなく、他社のネイルポリッシュの薄め液としても使用できます。

近日中に販売予定です。

■環境に負担をかけてきたからこそ、実現したかった植物由来ヴィーガン成分のネイル関連化粧品

同社は元々、昭和13年からインクや顔料のメーカーとして発展してきた会社ですが、どこかで環境に負荷をかけているのではないか、という思いをずっと抱えていました。

そこで、環境、エネルギー分野の最先端材料の開発に舵を切り、CO2削減に貢献できる木、植物、バイオマスなどの天然由来のものを活用した、石油使用量をできるだけ減らした、地球に優しい生分解性の化学製品群の製品開発を行っています。

