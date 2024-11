ブランド復活の為のCEP活用事例を調査データで解説！コレクシア／大広「ブランド成長の新戦略！新たな視点で“未顧客”の心を掴む方法とは？」

コレクシアと、大広は共同で、2024年11月28日(木)に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される「宣伝会議サミット2024(冬) 東京」に登壇し、「CEP(カテゴリーエントリーポイント)」を用いて、新たに商品・サービス利用のきっかけをつくる“ブランド復活の戦略”の事例や調査結果を紹介します。

コレクシアと、大広は共同で、2024年11月28日(木)に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される「宣伝会議サミット2024(冬) 東京」に登壇し、「CEP(カテゴリーエントリーポイント)」を用いて、新たに商品・サービス利用のきっかけをつくる“ブランド復活の戦略”の事例や調査結果を紹介。

〈登壇セッション〉

登壇日時 :2024年11月28日(木)14:40-15:10

登壇タイトル:【A4】ブランド成長の新戦略!

新たな視点で“未顧客”の心を掴む方法とは?

-カテゴリー エントリー ポイント(CEP)活用で

“未顧客”を獲得する-

【宣伝会議サミット2024(冬) 東京】

会場 : 虎ノ門ヒルズフォーラム

会期 : 2024年11月28日(木)・29日(金)

来場予約 : 無料(事前予約制)

申し込みURL: https://www.event-forum.jp/sendenkaigi/summit/

主催 : 株式会社宣伝会議

株式会社コレクシア 村山 幹朗

村山 幹朗

株式会社コレクシア

代表取締役

2011年に株式会社コレクシアを創業。

マーケティングリサーチを用い、顧客データに基づいたブランドの戦略策定・施策立案の支援を行う。

現在までに5,000件を超えるカスタマージャーニーを作成し、ブランドの成長を実現する顧客体験の設計を手掛けている。

著書に『顧客体験マーケティング』(インプレス)。

株式会社 大広 大政 剛

大政 剛

株式会社 大広 ビジネスデザイン統括局

エグゼクティブプロデューサー

1990年に大広入社。

主に統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)の分野で、「顧客が動く」ことにこだわり、多数のブランドコミュニケーションをサポート。

これまで様々な部門の局長職を歴任し、最適解のチーム編成やマネジメントを手掛ける。

