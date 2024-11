記事作成時点での携帯ゲーム機市場はNintendo Switchのほぼ1強となっており、ライバルであるソニーはPlayStation 5(PS5)のゲームをWi-Fi経由でプレイできる画面・コントローラー一体型デバイスの「PlayStation Portal リモートプレーヤー」を発売するにとどまっています。しかし、ソニーがネイティブでPS5のゲームをプレイできる携帯型ゲーム機を開発中であることを、海外メディアのBloombergが報じています。

Sony Working on New Handheld Console for PS5 Games to Rival Nintendo’s Switch - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/sony-working-on-new-handheld-console-for-ps5-games-to-rival-nintendo-s-switchSony Is Developing A True PS5 Gaming Handheld To Challenge Nintendo's Switchhttps://hothardware.com/news/sony-is-developing-a-true-ps5-gaming-handheld-to-challenge-nintendosSony reportedly developing PlayStation handheld with native PS5 game support - VideoCardz.comhttps://videocardz.com/pixel/sony-reportedly-developing-playstation-handheld-with-native-ps5-game-supportソニーはこれまで、PlayStation Portable(PSP)やPlayStation Vita(PS Vita)といった携帯型ゲーム機をリリースしてきたものの、近年のソニーは携帯型ゲーム機をリリースしておらず、携帯ゲーム機市場はNintendo Switchの独占状態となっていました。しかし、一部の情報筋はBloombergに対し、ソニーがPS5のゲームをネイティブでプレイできる携帯型ゲーム機の開発に取り組んでいることを明かしています。こうした携帯型ゲーム機をリリースすることで、ソニーはNintendo Switchの後継機やMicrosoftが開発中と目される携帯型ゲーム機に対抗する意図があるとされています。ソニーは2023年11月に、Wi-Fi経由でPS5のゲームをプレイできる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」をリリースしており、開発中の携帯型ゲーム機はこのPlayStation Portal リモートプレーヤーがベースになるそうです。関係者によると、当初PlayStation Portal リモートプレーヤーはSteam Deckのようなスタンドアロンデバイスとして機能することを意図していたとのこと。いつでもどこでもPS5のゲームを遊べる携帯デバイス「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の画面カクツキ具合や操作ラグを徹底チェックしてみた - GIGAZINEBloombergは「PS5のゲームをネイティブで直接プレイできる携帯型ゲーム機がリリースされれば、より多くの消費者に自社製品を届けることが可能になり、コミュニティの発展につながります」と述べています。なお、関係者によるとこのデバイスの開発はあくまで初期段階で、発売は数年後になる可能性があるとのこと。また、「最終的にリリースされない可能性もあります」と指摘しました。