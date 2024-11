¤¿¤Þ¤´¤ÈÁÇºàËÜÍè¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡ªTAMAGO COCCO¡Ö¤¿¤Þ¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä3¼ï¡×

『TAMAGO COCCO(たまごこっこ)』より、「たまご屋さんのシューパフェ」・「タマたまプリン」・「シューエッグタルト」を2024年12月1日より新発売します。

『TAMAGO COCCO(たまごこっこ)』より、「たまご屋さんのシューパフェ」・「タマたまプリン」・「シューエッグタルト」を2024年12月1日より新発売。

同店のこだわり“ブランド卵をはじめとした厳選素材のみを使用”するだけでなく、味わい・食感・見た目の体験と共に、たまごと素材本来のやさしい美味しさが楽しめます。

『たまご尽くしの新商品』

TAMAGO COCCO公式HP: https://www.jz-tamago.co.jp/tamagococco/

■こだわりの“たまご尽くし”な新商品

艶やかに煌めくシューがたっぷり!「たまご屋さんのシューパフェ」

パリパリ・ふんわり・ザクザク食感と、ユニークな見た目、奥深い味わいが一度に楽しめるパフェ。

国産のたまご・砂糖・乳製品・小麦粉にこだわり、職人が一つ一つ丁寧に卵型の容器に幾層も重ねた、贅沢なパフェに仕上がりました。

食べた瞬間に、和三盆糖で作った飴でパリパリとした食感が楽しめるシュー生地と、口いっぱいに広がる自慢のカスタードクリームとバニラのムースのやさしい甘さ。

さらには、ムースの下に隠し味としてサワークリームを重ね、さわやかな酸味が全体の味わいを引き締めています。

ヨーグルト風味のクリームやココアのシュトロイゼル、卵型スポンジもアクセントとして層になり、食べるたびに異なる味わいと食感を楽しめる「たまご屋さんのシューパフェ」は、ボリュームたっぷりで、お一人様はもちろん、シェアしても満足できる贅沢なスイーツです。

【商品概要】

・商品名 :たまご屋さんのシューパフェ

・価格 :750円(税込)

・販売場所:二子玉川 東急フードショー店

たまご屋さんのシューパフェ

目玉焼き風「タマたまプリン」

とろ〜りなめらかな口当たりと濃厚なコクにとことんこだわった、目玉焼き風に仕上げた遊び心あふれる卵型容器入りのプリンです。

ジャージー牛乳の濃厚なコクを活かしたなめらかなプリンに、ふんわりと泡立てた軽い口当たりのホイップクリームと、国産の卵黄・レモン果汁・バター・砂糖で作った、爽やかな酸味のレモンカードをトッピング。

素材それぞれのよさ・掛け合わせが絶妙なバランスで調和する「タマたまプリン」は、少しずつ混ぜ合わせながら楽しむことで、クリーム、レモンカード、プリンの異なる食感と味わいが一体となる食体験が楽しめます。

【商品概要】

・商品名 :タマたまプリン

・価格 :380円(税込)

・販売場所:二子玉川 東急フードショー店

タマたまプリン

にわとりファミリーが集う「シューエッグタルト」

冷やすことによりバタークリームのシャープな口当たりが際立ち、お皿に出して常温に触れるとまろやかでふんわりとした口どけに変化する、温度の変化で異なる食感を楽しめるタルト。

サクサクのブリゼ生地に、シュー生地を混ぜ合わせたカスタードクリームを絞ったタルト。

さらにその上に、鳥の巣のようにバタークリームを絞り、にわとり型のチョコレートとたまご型のシュー生地をトッピング。

国産の小麦粉・バター・たまご・乳製品など素材にこだわった「シューエッグタルト」は、美味しさだけでなく、温度で変わる食感を楽しめる商品として、ギフトや手土産にもおすすめの一品です。

【商品概要】

・商品名 :シューエッグタルト

・価格 :350円(税込)

・販売場所:二子玉川 東急フードショー店

シューエッグタルト

■店舗概要

TAMAGO COCCO

二子玉川 東急フードショー店

所在地 :〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1

二子玉川ライズ・ショッピングセンター地下1階 二子玉川 東急フードショー

営業時間:10:00〜20:00

市谷薬王寺町 本店

所在地 :〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町20−45

営業時間:10:00〜19:00(定休日:水曜日)

