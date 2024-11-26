¡Ú¿·°æ·ÃÍýÆá¡ÛÂè£²»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤µ¤ó¤¬26Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿·°æ·ÃÍýÆá¡ÛÂè£²»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¿·°æ¤µ¤ó¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Âè1»Ò¤¬¿·°æ¤µ¤ó¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍèÇ¯½Õ¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç »ºÁ°»º¸å¤Ï ¤Þ¤¿¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»Å»ö¤òµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀº°ìÇÕ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤¿¿·°æ¤µ¤ó¡£
¿·°æ¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯10·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤ÏÆü¡¹ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÊì¤Ë¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÂº¤¤Ì¿¤ò¼é¤ê°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û