UNIS（ユニス）のメンバーを大調査！経歴やMBTI、おすすめ曲をご紹介します♡

UNISとしてデビューする前は、日本開催のオーディション番組「Who is Princess?」に参加し、日本人5人組女性アイドルグループ『PRIKIL』として活動していました。『PRIKIL』としてデビューしましたが、思うように活動ができず、自分の夢に向かって更に挑戦したいという理由で、『 UNIVERSE TICKET』 に参加し、最終順位3位を獲得。UNISのメンバーとして再デビューを果たしました。

本名: Elisia Lyrisse C. Parmisano(엘리시아 리리스 씨 파르미사노) 生年月日:2009年4月18日出身地:フィリピン身長:163cmMBTI:INTP(論理学者)、ISFP(冒険家)ポジション: メインボーカル

Check! OH YOONAのプロフィール

本名:オ・ユナ(오 윤아)生年月日:2009年10月7日出身地:韓国身長:160cmMBTI:ESTP(起業家)、ENFP(運動家)ポジション:メインラッパー、サブボーカル

OH YOONAは誰よりもステージに対する情熱があるメンバー。最終順位7位を獲得し、見事デビューを果たしました!

「NewJeans」のHYEINを輩出したことでも有名な韓国の子供番組『Play With Me Club(遊んでクラブ)』のメンバーとして活動していた経験もあります。2022年3月に卒業し、同年10月にアイドルグループ「Free In SaSS」のメンバーとしてデビュー。しかし、わずか3ヵ月で脱退となり、その後『UNIVERSE TICKET』に参加しました。

Play With Me Club「We Are」のミュージックビデオ