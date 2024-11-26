ßÀ¸ýÍ¥¡õÆîÌÀÆàÉ×ºÊ¤¬¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡ÖÌë¤Î½¬´·¡×¤òÈäÏª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤è¤ð¤³¤ÎßÀ¸ýÍ¥¡Ê52¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆîÌÀÆà¡Ê35¡ËÉ×ºÊ¤¬¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡ÖÌë¤Î½¬´·¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ÈÄí±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÊ¹¤«¤ìÆî¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡ÖÂç¹¥¤­¤À¤è¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ØÂç¹¥¤­¤À¤è¡Ù¤Ï¿²¤ëÁ°¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ßÀ¸ý¤ÈºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Öº£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¹¥¤­¤À¤è¡×¤È¤ª¸ß¤¤¸À¤¤¹ç¤¦¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëßÀ¸ý¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¸«¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£

¤½¤ó¤ÊßÀ¸ý¡¦ÆîÉ×ºÊ¤Ï¡ÖTOKYO·ëº§¤ª¤¦¤¨¤ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£