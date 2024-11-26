¿·°æ·ÃÍýÆá¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡ÖÍèÇ¯½Õ¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¡×Ä¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊó¹ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/26¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¡Ê34¡Ë¤¬11·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·°æ·ÃÍýÆá¡¢Ä¹ÃË¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¿·°æ¡£ÍèÇ¯½Õ¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö»ºÁ°»º¸å¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»Å»ö¤òµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÀº°ìÇÕ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âè1»ÒÄ¹ÃË¤¬¿·°æ¤Î¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·°æ¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È2023Ç¯¤ËÆþ¤ê·ëº§¤·¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯10·î6Æü¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·°æ·ÃÍýÆá¡¢Ä¹ÃË¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¿·°æ·ÃÍýÆá¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½
¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¿·°æ¡£ÍèÇ¯½Õ¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö»ºÁ°»º¸å¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»Å»ö¤òµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÀº°ìÇÕ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âè1»ÒÄ¹ÃË¤¬¿·°æ¤Î¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·°æ¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È2023Ç¯¤ËÆþ¤ê·ëº§¤·¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯10·î6Æü¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û