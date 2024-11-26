リリース情報



7th Album 『すうぉ〜む！！』2025年2月19日(水)リリース▼通常盤品番：VICL-66040価格：3,500円(税込み)https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66040.html▼アナログ盤(2枚組) ※生産限定盤品番：VIJL-60351〜60352価格：5,500円(税込み)https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60351.html▼VICTOR ONLINE STORE限定商品（CD通常盤＋「竹原ピストルオリジナル木製ジョッキ」）品番：VOSF-13534価格：8,980円(税込み)https://victor-store.jp/item/99879＜収録曲＞ ※曲順未定水割りをうすくつくっていつまでも逃がしてあげよう一夜見事的中！！予感的中！！今日は成人の日アンチヒーローぼくらしく ※セルフカバー誇れよ、己を何食わぬ顔で食ってきた椿の花は尚赤い〜ふと見上げたのは西の空 擦り傷じみた赤い空〜月明かり〜木枯らしを友に 木枯らしと共に〜ゆきちゃんゆきずりゆきのまち冬の星s.o.s.〜枯れススキ〜