竹原ピストルが、4年半ぶり7枚目となるオリジナルアルバム『すうぉ〜む!!』のリリースを発表した。2020年8月リリースの『STILL GOING ON』以来約4年半ぶりのオリジナルとなる本作はCDとアナログ盤(2枚組)の2形態でリリースされる。アルバム『すうぉ〜む!!』を提げた47都道府県のライブハウスやホールをまわる全国ツアー<竹原ピストル 全国弾き語りツアー“すうぉ〜む!!”2025>が3月より開催。さらに、5月18日には大阪城ホールでのリベンジ公演<TAKEHARA PISTOL LIVE IN OSAKA JO HALL〜Retry〜>開催も決定した。

リリース情報

7th Album 『すうぉ〜む!!』

2025年2月19日(水)リリース

▼通常盤

品番:VICL-66040

価格:3,500円(税込み)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66040.html

▼アナログ盤(2枚組) ※生産限定盤

品番:VIJL-60351〜60352

価格:5,500円(税込み)

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60351.html

▼VICTOR ONLINE STORE限定商品(CD通常盤+「竹原ピストルオリジナル木製ジョッキ」)

品番:VOSF-13534

価格:8,980円(税込み)

https://victor-store.jp/item/99879

<収録曲> ※曲順未定

水割りをうすくつくっていつまでも

逃がしてあげよう

一夜

見事的中!!予感的中!!

今日は成人の日

アンチヒーロー

ぼくらしく ※セルフカバー

誇れよ、己を

何食わぬ顔で食ってきた

椿の花は尚赤い

〜ふと見上げたのは西の空 擦り傷じみた赤い空〜

月明かり

〜木枯らしを友に 木枯らしと共に〜

ゆきちゃんゆきずりゆきのまち

冬の星

s.o.s.

〜枯れススキ〜

ライブ・イベント情報

<TAKEHARA PISTOL LIVE IN OSAKA JO HALL〜Retry〜>





日程:2025年5月18日(日)

開場16:00 / 開演17:00

チケット料金 \5,500(税込)

※小学生以上の方はチケットが必要となります。

※未就学児のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。

詳細:https://www.office-augusta.com/pistol/live.html

オフィシャル先行受付

11/26(火)12:00 〜 12/30(月)23:59

URL:https://eplus.jp/pistol2025/

お問合わせ:GREENS 06-6882-1229

ライブ・イベント情報

<竹原ピストル 全国弾き語りツアー “すうぉ〜む!!”2025>

3/3 (月) 山梨県 甲府CONVICTION

3/5 (水) 神奈川県 横浜mint hall

3/6 (木) 千葉県 柏PALOOZA

3/10 (月) 群馬県 前橋DYVER

3/11 (火) 埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

3/15 (土) 三重県 御浜町中央公民館(アメニティーホール)

3/17 (月) 栃木県 HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2

3/18 (火) 茨城県 水戸SONIC

3/20 (木・祝) 京都府 ロームシアター京都 サウスホール

3/21 (金) 香川県 サンポートホール高松 大ホール

3/23 (日) 島根県 出雲APOLLO

3/25 (火) 鳥取県 米子 AZTiC laughs

3/26 (水) 岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

3/28 (金) 山口県 RISING HALL

3/30 (日) 広島県 JMSアステールプラザ 大ホール

4/6 (日) 愛知県 名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館)

4/8 (火) 静岡県 浜松 窓枠

4/9 (水) 三重県 四日市 CLUB ROOTS

4/11 (金) 岐阜県 空 sora

4/12 (土) 三重県 松阪M'AXA

4/14 (月) 愛知県 豊橋 HOUSE of CRAZY

4/19 (土) 北海道 共済ホール

4/25 (金) 石川県 金沢市文化ホール

4/30 (水) 東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

5/2 (金) 宮城県 トークネットホール仙台(仙台市民会館)大ホール

5/4 (日) 佐賀県 LIVE HOUSE GEILS

5/5 (月・祝) 福岡県 福岡国際会議場

5/7 (水) 長崎県 Be-7

5/8 (木) 宮崎県 LAZARUS

5/10 (土) 熊本県 B.9 V1

5/12 (月) 鹿児島県 Caparvo Hall

5/14 (水) 愛知県 緑文化小劇場

5/19 (月) 岐阜県 岐阜 柳ケ瀬ANTS

5/22 (木) 新潟県 NIIGATA LOTS

5/23 (金) 長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

5/27 (火) 富山県 SoulPower

5/28 (水) 石川県 金沢AZ

5/30 (金) 福井県 HALL BEE

6/6 (金) 高知県 CARAVAN SARY

6/7 (土) 香川県 festhalle takamatsu

6/9 (月) 徳島県 club GRINDHOUSE

6/10 (火) 愛媛県 WStudioRED

6/12 (木) 大分県 DRUM Be-0

6/22 (日) 北海道 北見 ONION HOLL

6/24 (火) 北海道 帯広 MEGA STONE

6/26 (木) 北海道 cube garden

6/28 (土) 北海道 函館 CLUB COCOA

7/2 (水) 秋田県 秋田 Club SWINDLE

7/3 (木) 山形県 酒田 MUSIC FACTORY

7/5 (土) 福島県 いわき club SONIC

7/6 (日) 宮城県 石巻 BLUE RESISTANCE

7/8 (火) 岩手県 ライブハウス back state

7/9 (水) 岩手県 KESEN ROCK FREAKS

7/11 (金) 岩手県 KLUB COUNTER ACTION 宮古

7/12 (土) 青森県 八戸 ROXX

7/15 (火) 沖縄県 桜坂セントラル

7/21 (月・祝) 滋賀県 U☆STONE

7/23 (水) 大阪府 心斎橋BIGCAT

7/24 (木) 奈良県 奈良市 EVANS CASTLE HALL

7/28 (月) 兵庫県 THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE

7/29 (火) 和歌山県 OLDTIME

7/31 (木) 京都府 京都FANJ

チケット料金

■ライブハウス公演 全自由席\5,000(税込、ドリンク代別)

■ホール公演 全席指定\5,500(税込)

※小学生以上の方はチケットが必要となります。

※未就学児のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧ください。

詳細:https://www.office-augusta.com/pistol/tour_2025_hikigatari.html

オフィシャル先行受付

11/26(火) 12:00 〜 12/30(月) 23:59

https://eplus.jp/pistol2025/

ライブ・イベント情報

<竹原ピストル弾き語りツアー2024>





12/9(月)大阪府 なんばHatch

12/10(火)福岡県 DRUM LOGOS

12/12(木)愛知県 ダイアモンドホール

12/13(金)香川県 高松festhalle

12/16(月)東京都 Zepp DiverCity

12/17(火)新潟県 新潟LOTS

12/20(金)広島県 広島クラブクアトロ

12/26(木)北海道 PENNY LANE 24

12/27(金)宮城県 仙台PIT

12/29(日)青森県 青森Quarter

12/30(月)福島県 郡山HIPSHOT JAPAN

〈チケット情報〉

全自由席\5,000(税込、整理番号付き) ※東京・大阪公演のみ全席指定

【詳細】

https://www.office-augusta.com/pistol/live.html

竹原ピストルが、2021年にリリースしたミニアルバム『悄気る街、舌打ちのように歌がある。』、2023年のライブアルバム『One for the show』に続く、待望のオリジナルアルバム『すうぉ〜む!!』には、ルートインホテルズのCMテーマソングの「逃がしてあげよう」、テレビ朝日ドラマプレミアム「ブラック・ジャック」の主題歌「一夜」、クレディセゾンのサッカー日本代表応援CMテーマソングとして起用されている「見事的中!!予感的中!!」など耳馴染みのある楽曲が多数収録。さらに、WEST.への提供楽曲「ぼくらしく」のセルフカバー、ライブアルバム『One for the show』での朗読音源も好評の「アンチヒーロー」も、収録されるなど、全17曲の大ボリュームで届けられる。なお、ビクターオンラインストアでは、アルバム『すうぉ〜む!!』と「竹原ピストルオリジナル木製ジョッキ」がセットになった特別商品を数量限定で販売。約1リットルという大容量となっているこのジョッキは、竹原ピストルの象徴ともいえるインディアンロゴが今回のためだけに特別にアレンジされたデザインとなって刻印、ファン必携のオリジナル商品となっている。また、12月に開催される<竹原ピストル“弾き語りツアー2024”>の会場を含む14公演で、ニューアルバム『すうぉ〜む!!』を予約すると、QRコード付きの会場限定トレーディングカードが特典としてプレゼントされる。トレーディングカードのQRコードを読み込むと、その日のライブのリハーサル映像「この辺から見た!!竹原ピストル自撮りリハーサル動画」を視聴できる。普段見ることのできない貴重な映像を視聴できるトレーディングカードは、各会場数量限定。さらに、待望のオリジナルアルバムを携え、全国47都道府県を巡る弾き語りツアー<竹原ピストル 全国弾き語りツアー “すうぉ〜む!!”2025>を開催することも決定。LINE CUBE SHIBUYA(東京)などの大型のホールから小規模のライブハウスまで、様々な会場で弾き語りのパフォーマンスを披露する、まさに竹原ピストルらしいツアーとなりそうだ。そしてコロナ禍の2020年に開催を断念した大阪城ホールでのワンマンライブがついに<TAKEHARA PISTOL LIVE IN OSAKA JO HALL〜Retry〜>として実現する。なお、チケットのオフィシャル先行が<竹原ピストル 全国弾き語りツアー “すうぉ〜む!!”2025><TAKEHARA PISTOL LIVE IN OSAKA JO HALL〜Retry〜>ともによりスタートしている。