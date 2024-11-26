Waive、解散公演となる日本武道館ワンマンを2026年1月4日開催決定
Waiveが本日11月26日正午、自身初の武道館ワンマンにして解散公演となる＜Waive最終公演＞を2026年1月4日(日)に開催することを発表した。
◆Waive 画像
Waiveは2023年4月、約18年の時を経て正式再結成を宣言したと同時に、結成25周年となる2025年いっぱいでの活動終了をアナウンスしていた。そして5日前より、Waiveの公式サイトおよびX(旧Twitter)にてカウントダウンがスタートしていたが、発表されたのは＜Waive最終公演＞の日程だ。公演詳細は今後順次発表されていくとのこと。
■Waive解散ライブ
2026年1月4日(日) 東京・日本武道館
※詳細は順次発表
■セルフカバーベストアルバム第1弾『BLUE ALBUM』
発売元：鉄ぱいぷレーベル 販売元：Daiki Sound
【初回限定盤(12曲入りCD)】
WVCD-20242 6,800円(税別) / 7,480円(税込)
・スリーヴケース
・アクリルスタンド
・Mカード：いつか〜Piano instrumental〜
【通常盤(12曲入りCD)】
WVCD-20241 3,200円(税別) / 3,520円(税込)
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD収録曲
01. TRUE×××
02. 銀河鉄道
03. ガーリッシュマインド
04. Blood vessel
05. そっと...
06. Dear
07. ASIAN「noir」GENERATION
08. infection
09. FAKE
10. ネガポジ (Negative & Positive)
11. いつか
12. C.
●アルバム購入特典
・タワーレコード(オンライン含む)オリジナル特典
映像特典A(DVD-R)：ライブ定点映像1曲(A)＋おまけ映像(A)
https://tower.jp/item/6608000
・HMV(オンライン含む)オリジナル特典
映像特典B(DVD-R)：ライブ定点映像1曲(B)＋おまけ映像(B)
https://www.hmv.co.jp/artist_Waive_000000000166273/item_BLUE-ALBUM_15351995
・anysee.jp オリジナル特典
映像特典C(DVD-R)：ライブ定点映像1曲(C)＋おまけ映像(C)
https://anysee.jp/ec/item/cd-item/19255/
詳細：https://www.waivewaive.com/?p=7920
■セルフカバーアルバム『BLUE ALBUM』先行配信楽曲
▼第三弾「C. (BLUE ver.)」
2024年11月22日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/09R4rN02
▼第二弾「ガーリッシュマインド(BLUE ver.)」
2024年11月15日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/SpPNvV2y
▼第一弾「いつか(BLUE ver.)」
2024年11月8日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/gSH0xyvU
■『BLUE ALBUM』発売記念インストアイベント
会場：HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース
内容：スペシャルトークイベント＆握手会
出演メンバー：田澤孝介 / 杉本善徳 / 貮方孝司
日時：11月28日(木) open18:45 / start19:00
会場：タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース
内容：スペシャルトークイベント＆握手会
出演メンバー：田澤孝介 / 杉本善徳 / 貮方孝司 / 高井淳
日時：12月8日(日) open17:30 / start18:00
会場：名古屋・静かの海
内容：スペシャルトークイベント＆サイン会
※サインはアルバム1枚購入につき私物1点にサイン
出演メンバー：杉本善徳
■対バンシリーズ第三弾＜VS GIGS「MUCC WAIVE ILLUSION '24」＞
出演：Waive vs MUCC
▼チケット
￥8,800 (税込・ドリンク代別)
※オールスタンディング
詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#VS2024
■ν[NEU] × Waiveツーマンライブ＜-光跡-＞
open18:30 / start19:00
出演者: ν[NEU]／Waive
▼チケット
前売り：￥6,800-(税込 / ドリンク代別)
一般発売：2024/11/9(土)10:00〜
ローチケ：https://l-tike.com/neu-waive/
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com
■＜J 2024『放火魔大暴年会＞
ゲスト出演：MAYKIDZ / the telephones / Waive / and more...
関連リンク
◆Waive オフィシャルTwitter
◆Waive オフィシャルWEBショップ
◆FC“WAVE” オフィシャルサイト
◆Waive 再結成〜解散コメントページ