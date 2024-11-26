Waiveが本日11月26日正午、自身初の武道館ワンマンにして解散公演となる＜Waive最終公演＞を2026年1月4日(日)に開催することを発表した。

◆Waive 画像

Waiveは2023年4月、約18年の時を経て正式再結成を宣言したと同時に、結成25周年となる2025年いっぱいでの活動終了をアナウンスしていた。そして5日前より、Waiveの公式サイトおよびX(旧Twitter)にてカウントダウンがスタートしていたが、発表されたのは＜Waive最終公演＞の日程だ。公演詳細は今後順次発表されていくとのこと。

Waiveは明日11月27日、約20年ぶりの新譜となるセルフカバーベストアルバム『BLUE ALBUM』をリリースするほか、本日11月26日より渋谷HMV&BOOKSにてインストアイベントをスタートさせる。

■Waive解散ライブ


2026年1月4日(日)　東京・日本武道館
※詳細は順次発表

■セルフカバーベストアルバム第1弾『BLUE ALBUM』

2024年11月27日(水)リリース
発売元：鉄ぱいぷレーベル　販売元：Daiki Sound
【初回限定盤(12曲入りCD)】
WVCD-20242　6,800円(税別) / 7,480円(税込)
・スリーヴケース
・アクリルスタンド
・Mカード：いつか〜Piano instrumental〜
【通常盤(12曲入りCD)】
WVCD-20241　3,200円(税別) / 3,520円(税込)


▲初回限定盤


▲通常盤

▼CD収録曲
01. TRUE×××
02. 銀河鉄道
03. ガーリッシュマインド
04. Blood vessel
05. そっと...
06. Dear
07. ASIAN「noir」GENERATION
08. infection
09. FAKE
10. ネガポジ (Negative & Positive)
11. いつか
12. C.

●アルバム購入特典
・タワーレコード(オンライン含む)オリジナル特典
映像特典A(DVD-R)：ライブ定点映像1曲(A)＋おまけ映像(A)
https://tower.jp/item/6608000
・HMV(オンライン含む)オリジナル特典
映像特典B(DVD-R)：ライブ定点映像1曲(B)＋おまけ映像(B)
https://www.hmv.co.jp/artist_Waive_000000000166273/item_BLUE-ALBUM_15351995
・anysee.jp オリジナル特典
映像特典C(DVD-R)：ライブ定点映像1曲(C)＋おまけ映像(C)
https://anysee.jp/ec/item/cd-item/19255/
詳細：https://www.waivewaive.com/?p=7920

■セルフカバーアルバム『BLUE ALBUM』先行配信楽曲


▼第三弾「C. (BLUE ver.)」
2024年11月22日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/09R4rN02


▼第二弾「ガーリッシュマインド(BLUE ver.)」
2024年11月15日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/SpPNvV2y


▼第一弾「いつか(BLUE ver.)」
2024年11月8日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/gSH0xyvU

■『BLUE ALBUM』発売記念インストアイベント

日時：11月26日(火) open18:45 / start19:00
会場：HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース
内容：スペシャルトークイベント＆握手会　
出演メンバー：田澤孝介 / 杉本善徳 / 貮方孝司

日時：11月28日(木) open18:45 / start19:00
会場：タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース
内容：スペシャルトークイベント＆握手会
出演メンバー：田澤孝介 / 杉本善徳 / 貮方孝司 / 高井淳

日時：12月8日(日) open17:30 / start18:00
会場：名古屋・静かの海
内容：スペシャルトークイベント＆サイン会
　※サインはアルバム1枚購入につき私物1点にサイン
出演メンバー：杉本善徳

■対バンシリーズ第三弾＜VS GIGS「MUCC WAIVE ILLUSION '24」＞

11月27日(水)　東京・渋谷Spotify O-EAST
出演：Waive vs MUCC
▼チケット
￥8,800 (税込・ドリンク代別)
※オールスタンディング
詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#VS2024


■ν[NEU] × Waiveツーマンライブ＜-光跡-＞

2024年12月12日(木)　神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
open18:30 / start19:00
出演者: ν[NEU]／Waive
▼チケット
前売り：￥6,800-(税込 / ドリンク代別)
一般発売：2024/11/9(土)10:00〜
ローチケ：https://l-tike.com/neu-waive/
（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com


■＜J 2024『放火魔大暴年会＞

2024年12月30日(月)　渋谷Spotify O-EAST
ゲスト出演：MAYKIDZ / the telephones / Waive / and more...

関連リンク

◆Waive オフィシャルサイト
◆Waive オフィシャルTwitter
◆Waive オフィシャルWEBショップ
◆FC“WAVE” オフィシャルサイト
◆Waive 再結成〜解散コメントページ