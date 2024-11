Waiveが本日11月26日正午、自身初の武道館ワンマンにして解散公演となる<Waive最終公演>を2026年1月4日(日)に開催することを発表した。Waiveは2023年4月、約18年の時を経て正式再結成を宣言したと同時に、結成25周年となる2025年いっぱいでの活動終了をアナウンスしていた。そして5日前より、Waiveの公式サイトおよびX(旧Twitter)にてカウントダウンがスタートしていたが、発表されたのは<Waive最終公演>の日程だ。公演詳細は今後順次発表されていくとのこと。

11月27日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST出演:Waive vs MUCC▼チケット¥8,800 (税込・ドリンク代別)※オールスタンディング詳細:https://www.waivewaive.com/gigs#VS2024

■<J 2024『放火魔大暴年会>



2024年12月30日(月) 渋谷Spotify O-EASTゲスト出演:MAYKIDZ / the telephones / Waive / and more...