¥½¥¦¥ë¡Ö¹¾Æî£·½ÅÄÉÆÍ¡×ÌµÌÈµö±¿Å¾¼Ô¡¢¹´Â«µ¯ÁÊ¤Ë¡Ä¸þÀº¿ÀÌô¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç
¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç£·½ÅÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿£²£°Âå¤ÎÌµÌÈµö±¿Å¾¼Ô¤¬¹´Â«¾õÂÖ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
£²£¶Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡·º»öÂè£µÉô¡Ê¥¥à¡¦¥Æ¥Û¥óÉôÄ¹¡Ë¤ÏÁ°Æü¡¢±¿Å¾¼ê¤Î¥¥à»á¤òÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¾å¤ÎÆ¨ÁöÃ×½ý¤ª¤è¤Ó´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¡¢¥¥à»á¤¬¼£ÎÅÌÜÅª¤Ç¸þÀº¿ÀÌô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥Ê¥¼¥Ñ¥à¤òÉþÍÑ¤·¡¢Àµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ÈÇÄ°®¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï·Ù»¡Á÷Ã×¤Î»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¸òÄÌ»ö¸Î½èÍýÆÃÎãË¡°ãÈ¿¡ÊÃ×½ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ²ÁË¡¾å¤Î´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¥¥à»á¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¥¥à»á¤Ïº£·î£²Æü¸á¸å£±»þ¤´¤í¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤Ê¤·¤ÇÊì¿Æ½êÍ¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¶èµðñ±Æ¶¡Ê¥½¥ó¥Ñ¥°¡¦¥³¥è¥É¥ó¡Ë¤ÎÎ¢ÌÌÆ»Ï©¤Ç£´ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò¾è¤»¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿£³£°Âå¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤ÆÆ¨¤²¤¿¡£Ìó£´£°Ê¬¤¬²á¤®¤¿¸á¸å£±»þ£³£¹Ê¬¤´¤í¡¢¥¥à»á¤Ï¹¾Æî¶è±Ø»°Æ¶¡Ê¥è¥¯¥µ¥à¥É¥ó¡Ë¥Æ¥Ø¥é¥óÏ©¤Ç¼Ö£¶Âæ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¸åµÕÁö¹Ô¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¯£±Âæ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ£·½ÅÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç£¹¿Í¤¬·Ú¤¤½ý¤òÉé¤¤¡¢¥¥à»á¤Î¼Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¼«Æ°¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É·×£·Âæ¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¡£
¥¥à»á¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Ç¡ÖÉÔÌ²¾É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¿À·Ð°ÂÄêÌô¤ò°û¤ó¤À¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥à»á¤ÏÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï£·Æü¡¢¥¥à»á¤ò¸¡»¡¤Ë¹´Â«Á÷Ã×¤·¤¿¡£