¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÎÇ®¤Ç²óÅ¾¤·ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ò½Û´Ä¡ªMAXWIN¡Ö8Ëç¥Ö¥ì¡¼¥É¥¹¥È¡¼¥Ö¥Õ¥¡¥ó¡×

MAXWINは、ストーブの熱をさらに効率よく循環させ暖める8枚ブレードストーブファンをAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで2024年11月18日より販売中です。

MAXWIN「8枚ブレードストーブファン」

製品型式 :G-FAN15

材質 :アルミ製

重量 :530g

回転数 :最大1300rpm

風量 :180-220 CFM

騒音レベル:≦25dB

動作温度 :50〜350℃

サイズ :W16.5×D10.5×H19.5cm

8枚ブレードストーブファン 温度計付き

◆8枚ブレードにアップグレード

従来の6枚ブレードより、ストーブの熱をより集中させることで、室内の空気をより早く循環させ、熱量を均等に分配できます。

◆電源不要

本機は電源のいらないファンです。

底部のモジュールの温度差で電子を作り背面モーターに電気を送ります。

ブレードの数が8枚にアップグレード

◆静音設計

モーターとファンは静音設計であり、稼働中もファンの音が気になりません。

◆過熱保護機能搭載

基盤の温度が350℃に達するとファンの底部の熱感金属シートが浮き上がり、ファンが少々傾きます。

天板と基盤との接触面積を減らすことでファンに伝わる熱性を軽減し、ファンを保護します。

暖房効率大幅アップ

◆温度計付き

燃焼状態と適切な温度が一目で分かります。

温度が高すぎた場合、すぐ調整でき、ストーブファンの使用寿命が長持ちします。

◆省エネ効果

石油ストーブや薪ストーブの上に置いて空気を自動で循環させます。

空気流動により寒い部屋を早く暖めて、省エネを実現します。

