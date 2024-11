ÈÓÅÄ ¹Àµ®ÅÐÃÅ¡ª¥»¥ê¥¹¥¿¡Ø½ªËöÅü²½»ºÊª¤È¹ü³Ê¶Ú¡¦±¿Æ°µ¡Ç½¤Î´ØÏ¢¡Ù

セリスタは、2024年12月8日(日)に、飯田 浩貴 先を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』を開催します。

セリスタ『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』

セリスタは、2024年12月8日(日)に、飯田 浩貴 先を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』

飯田 浩貴 先生/Dr. Hiroki Iida

名古屋セントラル病院 整形外科/医長

1) AGEs蓄積が運動器に与える影響 骨粗鬆症・サルコペニアとの関連

2) 要介護要因の12%を占める骨折・転倒 大腿骨近位部骨折・脊椎圧迫骨折の疫学

3) 本邦における骨粗鬆症治療の現状 実施率・継続率、費用対効果について

4) 転倒リスク因子とAGEsの関連 諸家の報告とYakumo studyからわかったこと

※キーワード:AGEs、骨粗鬆症、サルコペニア、脆弱性骨折、転倒リスク

◇講師紹介◇

飯田 浩貴 先生/Dr. Hiroki Iida

名古屋セントラル病院 整形外科/医長

https://nagoya-central-hospital.com/

《経歴》

JCHO中京病院 整形外科

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 整形外科

名古屋大学医学部附属病院 整形外科

名古屋セントラル病院 整形外科

・資格:

日本整形外科学会 専門医・指導医

日本人工関節学会 人工関節認定医

医学博士

・受賞歴:

第22回日本骨粗鬆症学会 研究奨励賞

令和5年度股関節助成

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 27 Stage 4

■開催日時 :2024年12月8日(日)10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』

飯田 浩貴 先生/Dr. Hiroki Iida

名古屋セントラル病院 整形外科/医長

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0RQocsV-RNCYWQVocl44mQ#/registration

■企画・主催:セリスタ株式会社

Tel : 03-3863-1003

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 飯田 浩貴登壇!セリスタ『終末糖化産物と骨格筋・運動機能の関連』 appeared first on Dtimes.