¥µ¥í¥ó³«¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¡ª¡Ö¼ÂÁ©¡ª¥µ¥í¥ó³«¶È88¤ÎÀ®¸ù¥ë¡¼¥ë¡¡¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤«¤éÂ¿Å¹ÊÞ²½¤Þ¤Ç¡×¿¹ Í¥Ãø

ハワイアンフォレスト代表取締役 森 優の初出版書籍「実践!サロン開業88の成功ルール はじめの一歩から多店舗化まで」が、2024年11月26日に同文舘出版より販売中。

「実践!サロン開業88の成功ルール はじめの一歩から多店舗化まで」森 優著

著者 :森 優

定価 :1,980円(税込)

発行 :同文舘出版株式会社

判型 :A5

ページ数:212ページ

発売日 :2024年11月26日

ISBN :978-4-495-54173-6

先行予約:Amazon( https://amzn.asia/d/fGPRdJ5 )

利用者数は延べ30万人以上の実績があり、現在は子育てをしながら直営9店舗、FC12店舗の合計21店舗(スタッフ合計100名以上)を経営する森社長。

そんな森社長が、サロン開業ノウハウをまとめました。

サロン開業を目指す方の第一歩から、更なる成長を支える一冊となっています。

●書籍内容

・経営スタイル2つのパターンとは?

・サロン開業のメリット・デメリット

・お金はいくら必要でどのくらいの期間で開業できるか?

・物件を見にいく時のポイント、選定する時のポイント

・サロン開業のよくある失敗例

・スタッフ雇用・多店舗化のノウハウ

・広告費用はどのくらいかければいい?

これらを、詳しく解説しています。

<目次>

第1章 お客様に感謝されて売上もあがるサロンを目指そう!

第2章 まず知っておきたいサロン開業の基本

第3章 開業準備スタート!コンセプトに合った物件・内装選び

第4章 単価アップを目指す!

リピートにつながるメニュー・ルールづくり

第5章 ご新規様からリピーターまで

お客様にどんどん出会える集客方法

第6章 リピート率80%以上を目指す!サロンの接客術

第7章 最低限知っておきたいサロン経営の数字の基本

第8章 壁を乗り越えて成長しよう!サロン開業のよくある失敗

森 優社長

■著者プロフィール

森 優(もり・ゆう)

ハワイアンフォレスト株式会社 代表取締役

一般社団法人 国際セラピスト技術開発協会 代表理事

20歳で身体を壊したことをきっかけに、「アロマとマッサージを一生やる」と決め、自ら100カ所以上サロンへ出向いた経験から、2010年に「サロンドチャチャ」を開業。

2014年にハワイでのカフツアーからの帰路で、女性の自立を助ける企業理念が降りてきたことをきっかけに、ハワイアンフォレスト株式会社と一般社団法人 国際セラピスト技術開発協会を立ち上げる。

2017年に日本で初めてのハワイアンリラクゼーションサロンのフランチャイズ事業を開始。

現在は子育てをしながら直営9店舗、FC12店舗の合計21店舗(スタッフ合計100名以上)を経営。

一人でも多くの女性が働きやすい環境をつくるために尽力している。

