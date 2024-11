F&Wは、主力製品のBCAAシリーズとEAAシリーズ、合計9種類の製品を全面リニューアルしました。

F&W「BCAAシリーズ/EAAシリーズ」リニューアル

F&Wは、主力製品のBCAAシリーズとEAAシリーズ、合計9種類の製品を全面リニューアル。

【リニューアルの概要】

■第一弾:アミノ酸シリーズ(2024年11月27日発売予定)

BCAAシリーズ:BCAA含有量はそのままに、より溶けやすく、飲みやすい製法を採用

EAAシリーズ:1食あたりの必須アミノ酸含有量を85%以上に強化、インフォームド認証取得予定(申請中)

■第二弾:プロテインシリーズ

WPCシリーズ:全5フレーバーを刷新予定

WPIシリーズ:全4フレーバーを刷新予定、タンパク質含有量95%の高品質処方を維持(プレーンタイプのみ)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post BCAA含有量はそのままに、より溶けやすく、飲みやすい製法!F&W「BCAAシリーズ/EAAシリーズ」リニューアル appeared first on Dtimes.