MyLittleBox 冬の特大号の中身が超豪華!

My Little Box(マイリトルボックス)ってご存知ですか?“日常にきらめきを与える”というコンセプトのボックスが毎月届く、2013年に日本上陸したパリ生まれのサブスクなんです。中身は日本で厳選された人気コスメやパリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を素敵に変身させてくれるアイテムばかり!毎号届くのが待ち遠しくなる「ご褒美」BOXです。

毎月届くご褒美BOX「My Little Box」

冬の特大号(11・12月合併号)

ギフトプランも購入可能!

用途に合わせて選べるギフトカードが4種類

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ のクチュールミニクラッチ

クチュールミニクラッチ#910 トロカデロ ナイト

ホワイトマーブル調のデザインにゴールドが輝く限定パッケージ

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉのピュアショット ローション/ピュアショット エッセンス ローション

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉのピュアショット エアリーライト UV50

48H ホリデートートバッグ

ジンジャーブレッド アロマキャンドル

Amélie(アメリ)スイートリップスクラブ

1月号はSABON(サボン)とのコラボレーションBOX

過去には PHYSIOGEL のケア用品や john masters organics のクレンザー、シュウウエムラとのコラボ商品など話題となった中身が盛りだくさんのMy Little Box。今年の11月1日から販売を開始した、11月と12月合併の冬の特大号はYSL Beautyと初タッグを組んだスペシャルなBOX! 冬の特大号のテーマである「Sparkling Winter」にぴったりのラグジュアリーなアイテムがたくさん入っています。名品アイシャドウパレットからスキンケアまで総額25,000円相当の豪華なコスメや雑貨が入ったこのBOX、早くも大変な人気となっており単発分すぐに売り切れに!でも実は、単発分より約15%おトクに購入できる定期便はまだ申し込みができるんです!気になる方は早めにチェックしておきましょう。数量限定のため、販売期間内であっても早期終了の可能性もあるので気をつけて!また、ギフトプランも購入可能となっています。こちらは現在発売しているBOXにギフトカードを同梱して贈れるものと、メールやラインで贈れるデジタルギフトの2種類から選べるようになっています。ギフトカードも用途に合わせて4種類から選べるようになっており、お礼やお祝いなどにも使いやすいですね。最高のプレゼントになりそう!販売期間:2024年11月1日 〜 12月31日定期便価格:7,160円(税込)冬の特大号(11・12月合併号)のみの価格:8,560円(税込)<売り切れ>送料無料発送開始日:2024年11月11日(予定)*数量限定のため、販売期間内であっても数量の上限に達した場合、お申込みの受付は終了いたします。*[発送について]定期便会員には11月11日より発送を開始いたします。11〜12月の販売期間中に新規でお申し込みいただいた場合は、お申し込みより10日前後で随時発送いたします。(年末年始を除く)こちらは12月18日までにお申し込みいただくと、クリスマス前のお届けが可能だそう!19日以降も購入は可能ですが、ホリデーシーズンにぴったりの内容となっているのでクリスマスに使いたい方はお気を付けください!■気になるBOXの中身はこちら!◆YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ・クチュール ミニ クラッチ <コレクター> 限定品 #910 トロカデロ ナイト・ピュアショット エアリーライト UV50 3mL・ピュアショット エッセンス ローション 30mL 2点*◆My Little Box Original.・48H ホリデートートバッグ・ジンジャーブレッド アロマキャンドル◆Amélie・アメリ スイートリップスクラブ*「ピュアショット エッセンス ローション」を2点もしくは、「ピュアショット エッセンス ローション」と「ピュアショット ローション」を1点ずつで計2点のいずれかをお届けいたします。(いずれも30mLのトライアルサイズ)■YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ(イヴ・サンローラン・ボーテ)のアイテムが4点!■クチュール ミニ クラッチ冬の特大号BOXの目玉アイテムがこちら!2023年に発売してから記録的な人気を誇るYVES SAINT LAURENT BEAUTÉ のクチュール ミニ クラッチの現品が入っているんです!ダイヤモンドのような輝きと重ねても濁らない発色、スキンケア発想の密着度が魅力のYSL No.1アイシャドウです。BOXに入っているのは限定品の #910 トロカデロ ナイト。エッフェル塔がシャンパンフラッシュで輝く、最も華やかなパリの夜に着想を得たパレットなのだそう。ゴールド、シルバー、ローズ、ブラックの印象的な4色で、現品は10,000円以上するので、これだけでも買う価値ありですね…!SNSで使用感を見てみると、ソフトなローズは甘くなりすぎない発色で使いやすく、黒はブルーやピンクのパールも入っていて重くなりすぎないんだとか。ゴールドのゴージャスなラメは瞼にのせるとなぜか馴染んで落ち着いた雰囲気になるとの声も。テクスチャーはふわふわでしっとりしているようなので、品よく仕上がりそうですね!パッケージはホワイトマーブル調のデザインにゴールドが輝く限定のもの。鏡も通常のものと同じく大きくて使いやすい仕様。高級感があり、持っているだけで気分が上がるようなアイテムですね…!■ピュアショット エッセンス ローションYSL スキンケアといえば、言わずと知れたピュアショットシリーズ。今回のBOXには、たっぷり試せるローション30mLサイズがなんと2点もIN! これはかなりの大盤振る舞いですね…。ピュアショット エッセンスローションが2点、もしくはピュアショットローションとピュアショットエッセンスローションを1点ずつの計2点、どちらかが封入されているそう。30mL×2でしっかり効果を試せるのも、2種類の違いを試せるのもどちらも嬉しいですね。オイルが入った二層式のピュアショットローションは、乾燥、くすみ、揺らぎを素早くケアでき、忙しい現代女性を支えるスキンケアとして人気のアイテム。濃密な化粧水が肌にぐんぐん馴染んで保湿力が実感できるとの声も。ケアの最中、思わず深呼吸したくなるようないい香りも特別感があっていいですね!*ローション30mLは、同一のアイテムが2点届く場合もあります。■ピュアショット エアリーライト UV50そしてピュアショットシリーズからBOXにもう1点、ピュアショットエアリーライトUV50のUVプライマーが入っています!肌が呼吸するような薄くて軽いつけ心地で、紫外線はもちろんさまざまな環境ダメージから肌を守ってくれるYSLスキンケアの逸品です。たっぷり数回分試せる3mLサイズ、これも使うのが楽しみですね。ピュアショットエッセンスローションとピュアショットエアリーライトUV50の合わせ使いで、乾燥知らずの内側からうるおう素肌をゲットできますよ!■My Little Box Original. はトートバッグとアロマキャンドル■使い勝手がよさそうな48H ホリデートートバッグ!BOXには大容量のボストンバックもIN!年末年始の帰省や旅行、お泊り会などに便利なビックサイズです。2泊分を詰められることから、その名も「48Hトートバッグ」!詰め込んだものがバッグからこぼれ落ちないように、ジッパーもついていたりなど使い勝手がよさそうですね。深いグリーンのぬいぐるみのようなふわふわベルベット素材で手触りも気持ちがよさそう。キルティングもおしゃれで、なんと裏地がリーフレットやキャンドルの箱と同じ柄なんです。細部までかわいい…。派手ではないのに華やかで存在感も◎飛行機の機内持ち込み用のバッグとしてもおススメだそう。■ジンジャーブレッド アロマキャンドルかわいい箱に包まれて届くジンジャーブレッドアロマキャンドル。シナモン、ナツメグ、カルダモンなどを効かせたスパイシーで甘いジンジャーブレッドの香りです。持ち時間も35時間ととっても大きいキャンドルは飾るだけでも存在感がありそう。ツリーを飾らなくても一気にクリスマスムードにしてくれますね。ゆっくり香りを吸い込めば幼い頃のクリスマスの思い出がよみがえりそう…?ホリデータイムを香りで彩る素敵な一品です!■Amélieのリップスクラブ■アメリ スイートリップスクラブそして最後に入っているのはAmélie(アメリ)のリップスクラブ。唇にとろけてなじむバーム状にシュガースクラブが含まれており、保湿して柔らかくキメの細かい唇へと整えてくれるそう。使用後は洗って流すタイプのものなので、お風呂に持ち込んで使うのもよさそう!美味しそうな甘いお香りに包まれて幸せなケアタイムになりそうですね。クリスマス気分が高まるような心躍る内容の特別号。ホリデーシーズンにいつもより丁寧にメイクやケアをしたりと、素敵に過ごすお供にぜひおすすめなこのBOX。1月号も「バラ色な1年のはじまり」を祝した豪華なラインナップで、サボンとのコラボレーションBOXが用意されているのだとか。今回の特別号は予想以上の豪華さにSNSでも絶賛の声が多数。単品申し込みは完売ですが、定期便はまだ申し込めるので迷っている方はお早めに!!テキスト=みやしま