¡ÚÅì³¤3¸©¤ÎÅ·µ¤¡Û26Æü¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â 27Æü¤Ë¤ÏÅ·µ¤²óÉü µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ
26Æü¤Ï¼¡Âè¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÅì³¤3¸©¤ÎÅ·µ¤¡Û26Æü¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â 27Æü¤Ë¤ÏÅ·µ¤²óÉü µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ
Àµ¸á¤´¤í¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï12.3¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï63¡ó¤Ç¡¢¼¡Âè¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æü¸á¸å¤Ï¤³¤Î»þ´Ö¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤â¡¢¼¡Âè¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë±«¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç15¡î¡¢¹â»³¤Ç12¡î¡¢ÄÅ¤Ç¤Ï17¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢È©´¨¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°½Å¸©ÆîÉô¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¤Ç¤ÏÌë¤Ï¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤äÉ÷¤Î¶¯¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤Ï»ß¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÅ·µ¤¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿ÌîÉô¤Ç18¡îÁ°¸å¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£28Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤â15¡î¤ò²¼²ó¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤âÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£