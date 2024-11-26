Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¾èÍÑ¼Ö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¡¢10·î¤Ï30¡óÁý
Âè21²óÄ¹½Õ¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÇîÍ÷²ñ¡ÊÄ¹½Õ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡£¡Ê7·î18Æü»£±Æ¡¢Ä¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/¶âÄÅ½¨¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î26Æü¡ÛÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¡ÊCAAM¡Ë¤¬25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿10·î¤Î¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¾èÍÑ¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ30.0¡óÁý¡ÊÁ°·îÈæ12.9¡óÁý¡Ë¤Î193Ëü1ÀéÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¾èÍÑ¼ÖÈÎÇäÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï70.1¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ10.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡1¡Á10·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.2¡óÁý¤Î1384Ëü9ÀéÂæ¡¢Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï9.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î64.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£