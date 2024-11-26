È¡´Û»ÔÄ¹¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¸µÉû»ÔÄ¹¤é¤¬Ìò½êÆâ¤ÇÈÎÇä¡¢¿¦°÷¿ô½½¿Í¤¬¹ØÆþ
¡¡Àè·î12Æü¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÀô½á»ÔÄ¹¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¤³¤Î1Ëç5000±ß¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¡¢¸µÉû»ÔÄ¹¤Ê¤É¤¬»ÔÌò½ê¤ÎÃæ¤Ç»Ô¤Î¿¦°÷¿ô½½¿Í¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀô»ÔÄ¹
¡Ö»ä¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ìò½ê¤ÎÃæ¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂçÀô»ÔÄ¹¤Ï°ãË¡À¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æº£¸å¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤Î1Ëç5000±ß¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¡¢¸µÉû»ÔÄ¹¤Ê¤É¤¬»ÔÌò½ê¤ÎÃæ¤Ç»Ô¤Î¿¦°÷¿ô½½¿Í¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀô»ÔÄ¹
¡Ö»ä¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ìò½ê¤ÎÃæ¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂçÀô»ÔÄ¹¤Ï°ãË¡À¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æº£¸å¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤Ë¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯11·î26ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë