¥«¥é¥¹¥ßºî¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü »ÕÁö¤Ë¸þ¤±Å·Æü´³¤·¤Ç¿§¤Ä¤äÁý¤¹¡¡·§ËÜ¡¦Å·Áð»Ô
Íè½µ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è»ÕÁö¡£Ç¯Ëö¤ÎÂ£ÅúÍÑ¤äÀµ·îÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥«¥é¥¹¥ßºî¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥«¥é¥¹¥ßºî¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü »ÕÁö¤Ë¸þ¤±Å·Æü´³¤·¤Ç¿§¤Ä¤äÁý¤¹¡¡·§ËÜ¡¦Å·Áð»Ô
¥«¥é¥¹¥ß¤Ï¥Ü¥é¤ÎÍñ¤ò±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÄ¹ºê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©Å·Áð»Ôµí¿¼Ä®¤Î¿å»º²Ã¹©¾ì¤Î²°¾å¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥é¥¹¥ß¤¬Å·Æü´³¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤ÎÂÞ¤¬ÇË¤ì¤ë¤ÈÉÊ¼Á¤ä²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Æü´³¤·¤Îºî¶È¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿º¢¤¬¼«Á³´¥Áç¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤Î¤¬1¤«·î¤Û¤ÉÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ìó1¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÇ»¤¤»³¿á¿§¤ò¤·¤¿¥«¥é¥¹¥ß¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï2000ËÜ¤Û¤É¤òºî¤Ã¤Æ¼ç¤Ë´ØÀ¾¤ä´ØÅì¤Ê¤É¤Ë½Ð²Ù¤·¤Þ¤¹¡£