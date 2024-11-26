¿·³ã±ØÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥ë¤¬ÃÂÀ¸¡¡ÃÏ¾å£±£°³¬·ú¤Æ¡¡¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ë¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¡¡¡Ö·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡× ¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã±ØÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¡¢11·î26Æü¡¢½×¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬Æþ¤ë¤Û¤«¾¦¶È»ÜÀß¤äÃó¼Ö¾ì¤â´°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·³ã±ØÁ°¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ÏINPEX¿·³ã¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¿·³ã¤ÇºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·³ãÄëÀÐ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢1³¬¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß2³¬¤«¤é10³¬¤Þ¤Ç¤Ï³Æ´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬Æþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÙÀÜ¤·¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ï7³¬·ú¤Æ¤Ç¥Ó¥ë¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë¿Í¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒINPEX¡¡¾åÅÄÎ´Ç·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ó
¡ÖÄëÀÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤ÇÄ¹¤¤¤³¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Ïº£INPEX¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿·³ã¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿·³ã»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
³Æ´ë¶È¤ÎÆþµï¤Ï12·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
ÀÅ²¬,
»ûÅÄ²°,
¥Í¥¸,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
²ð¸î