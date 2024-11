SEVENTEEN「消費期限」MVティザーを公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■SEVENTEEN日本4thシングル「消費期限」は11月27日発売!

SEVENTEENが、日本4thシングル「消費期限」(11月27日発売)のタイトル曲「消費期限」のMVティザーを公開した。

映像はメンバー同士が仲良く戯れる様子から始まる。楽しそうな様子が突然、“消失した願いの部屋”と書かれた扉が閉まる描写に切り替わり、宇宙船のような空間の中で過ごすメンバーが映し出され、最後には“END OF THE WORLD D+1000”という文字がモニターに表示される。どのようなMVになるのか、期待が膨らむ映像だ。

「消費期限」は各種オンライン音源サイトで配信中。ストリングス&ギターサウンドが際立つバラードで、感情の“消費期限”に悩む気持ちが歌詞で表現されている。

10月14日に発売されたSEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』は、発売初週(集計期間10月14日~20日)の間に計316万611枚のセールスとなり、2024年に発売されたK-POPアルバムの中で最も多い初動販売枚数(発売直後1週間のアルバム販売量)を記録。

また、11月22日・23日に京セラドーム大阪にて行われた『2024 MAMA AWARDS』では大賞にあたる「VISA ARTIST OF THE YEAR」と「VISA ALBUM OF THE YEAR」を受賞。加えて「BEST MALE GROUP」「VISA SUPER STAGE」「FAN’S CHOICE MALE TOP 10」など主要部門賞を総なめし、計5冠を獲得。「ALBUM OF THE YEAR」は2023年に引き続いての受賞となった。

なお、SEVENTEENは10月12日・13日に韓国にて行われたコンサートを皮切りに『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を開催中で、米国ツアーは10回にわたって完売。日本では、11月29日・30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演から4都市10公演のドーム公演が予定されている。

リリース情報

2024.10.15 ON SALE

MINI ALBUM『SPILL THE FEELS』

※韓国発売日は10月14日

2024.11.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「消費期限」

2024.11.27 ON SALE

SINGLE「消費期限」

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』の詳細はこちら

https://www.seventeen-17.jp/statics/2024_tour_right_here

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/