Æü¸þºä46º´¡¹ÌÚÈþÎè1st¼Ì¿¿½¸¡ØÍÛ¼Í¤·¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤è¤ê¡¢²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬Æ±µï¤·¤¿¡¢Èþ¤·¤µ°î¤ì¤ë°ìËç
Æü¸þºä46º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØÍÛ¼Í¤·¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¡Ê12·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè10ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿å¿§¥ìー¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤È¥ìー¥¹¤Î¥¬¥¦¥ó¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥«¥Ã¥È¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬Æ±µï¤·¤¿¡¢Èþ¤·¤µ°î¤ì¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PHOTO BY ·§ÌÚÍ¥¡Êio¡Ë
½ñÀÒ¾ðÊó
2024.12.17 ON SALE
Æü¸þºä46 º´¡¹ÌÚÈþÎè 1st¼Ì¿¿½¸¡ØÍÛ¼Í¤·¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù
Æü¸þºä46 º´¡¹ÌÚÈþÎè 1st¼Ì¿¿½¸¡ØÍÛ¼Í¤·¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡ÙOFFICIAL X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/panchanbook
Æü¸þºä46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/