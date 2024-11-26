¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤ÎÎòÂåWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼ ¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¿¡¼¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼´Æ½¤ ¼ê¤Î¤Ò¤éWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¡×¤ò2024Ç¯11·î21Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈ¯Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÉÕÂ°
¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÎòÂåWi-Fi¡ÊÌµÀþLAN¡Ë¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò1/6¥µ¥¤¥º¤Ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¡×¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤éPC¡õ¥µ¥×¥é¥¤¡×Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉÕÂ°¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢00Ç¯È¯Çä¤ÎAirStation¥·¥ê¡¼¥º½é¹æµ¡¡ÖWLA-L11¡×¡¢05Ç¯È¯Çä¤ÇAOSS¥Ü¥¿¥ó¤ò½é¤á¤ÆÉ¸½àÅëºÜ¤·¤¿¡ÖWHR-G54S¡×¡¢12Ç¯È¯Çä¤Ç5GHz/2.4GHzÆ±»þÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡ÖWZR-300HP¡×¡£
14Ç¯È¯Çä¤Ç¡ÖWi-Fi 5¡×¤ÈÊÑÄ´Êý¼°¡Ö256QAM¡×ÂÐ±þ¤Î¡ÖWXR-1900DHP¡×¡¢19Ç¯È¯Çä¤Î½é¤Î¡ÖWi-Fi 6¡×ÂÐ±þ¡ÖWXR-5950AX12¡×Á´5¼ï¡£
²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£