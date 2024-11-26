ËÌÄ«Á¯À½Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖKN23¡×¤È¡ÖKN24¡×¤ËÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ¤ÎÉôÉÊ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤¬Ê¬ÀÏ¡¡¥í¥·¥¢¤¬¹¶·â¤Ë»ÈÍÑ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¹¶·â¤Ë»È¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯À½¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ¤Ê¤É¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Ï25Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯À½¤ÎÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖKN23¡×¤È¡ÖKN24¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤¬À½Â¤¤·¤¿ÉôÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯2·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î´ë¶È¤¬À½Â¤¤·¤¿ÊÑ°µ´ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë100È¯°Ê¾å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤È¥¤¥é¥ó¤ÏÊ¼´ï¤Îµ»½Ñ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÀ©ºÛ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢½Ðµ¬À©¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£