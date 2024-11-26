Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤« ÁÜº÷¸½¾ì¤ÇÃËÀ°äÂÎ¤òÈ¯¸«
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÃËÀ1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎØÅç»Ô¤Î¸½¾ì¤Ç25Æü¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎØÅç»Ô»Ô¥ÎÀ¥Ä®¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à³ÀÃÏ±Ñ¼¡¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢³ÀÃÏ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ÇÅÚº½¤ÎÃæ¤«¤é¿Í¤Î¹ø¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ò³ÎÇ§¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÅÚº½¤òÅ±µî¤·¡¢¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï³ÀÃÏ¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÜº÷³èÆ°¤Ï9·î¤ÎÇ½ÅÐ¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î18Æü¤«¤éºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎØÅç»Ô»Ô¥ÎÀ¥Ä®¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à³ÀÃÏ±Ñ¼¡¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢³ÀÃÏ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ÇÅÚº½¤ÎÃæ¤«¤é¿Í¤Î¹ø¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ò³ÎÇ§¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÅÚº½¤òÅ±µî¤·¡¢¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï³ÀÃÏ¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÜº÷³èÆ°¤Ï9·î¤ÎÇ½ÅÐ¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î18Æü¤«¤éºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£