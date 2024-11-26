中国の肥料輸出量、１〜１０月２・２％減

貴州省銅仁市玉屏トン族自治県にある農業用肥料メーカーの作業場。（銅仁＝新華社配信/胡攀学）

【新華社北京11月26日】中国五鉱化工進出口商会が25日に発表した中国の1〜10月の各種肥料輸出量は前年同期比2.2％減の2456万トン、輸出額は14.3％減の68億4千万ドル（1ドル＝約154円）だった。10月は輸出量が前年同月比6.1％減の278万6千トン、輸出額が7.6％減の8億1千万ドルとなった。

輸出先上位5カ国はブラジル、ベトナム、インド、タイ、インドネシア。主要品目別の輸出量はリン酸二アンモニウムが7.4％減の375万1千トン、リン酸一アンモニウムが2.0％減の166万1千トン、硫酸アンモニウムが19.5％増の1351万4千トン、尿素が92.4％減の25万7千トンだった。

1〜10月の肥料輸入量は10.1％増の1160万4千トン、輸入額は18.9％減の38億3千万ドル。10月は輸入量が8.3％減の110万9千トン、輸入額が12.9％減の3億4千万ドルとなった。

輸入先上位5カ国はロシア、ベラルーシ、カナダ、ラオス、ノルウェー。主要品目別の輸入量は塩化カリウムが11.5％増の1020万トン、複合肥料が1.8％増の105万3千トンだった。