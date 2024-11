SEVENTEEN¡¢ÊÆ4Âç²»³Ú¾Þ¤Î°ì¤Ä¡Ö2024 BBMAs¡×¤Ç¡ÖTop K-pop Touring Artist¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È

ボーイズグループSEVENTEENが「2024 Billboard Music Awards」(「BBMAs」)にノミネートされた。

米ビルボードが11月25日(現地時間)に公式ホームページで発表したリストによると、SEVENTEENは「Top K-pop Touring Artist」部門にノミネートされたことがわかった。

「BBMAs」は「Grammy Awards」「American Music Awards」「MTV VMA」と並び、アメリカ4大音楽賞の一つに挙げられる。

(画像=PLEDISエンターテインメント)SEVENTEEN

SEVENTEENは今年9月に行われた「2024 MTV Video Music Awards」で「ベストグループ」を受賞。また「2024 MAMA AWARDS」では「VISA ARTIST OF THE YEAR」「VISA ALBUM OF THE YEAR」など大賞2つを含む5つのトロフィーを獲得していることから、「BBMAs」での成果にも期待が集まる。

12月12日に開催される今年の「BBMAs」授賞式は、米FOX、AmazonのFireTVチャンネルで放映され、今後はParamount+でもストリーミングされる。