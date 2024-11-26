½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó¡Öñ­»ÒÊ¡ÂÞ¡×12·î2ÆüÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢1,100±ß¤Ç1,252±ßÁêÅö¤ÎÎäÅàÀ¸ñ­»Ò50¸Ä¤È¤µ¤é¤Ë1,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤­

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

Êª¸ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¤Ï12·î2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢ÎäÅàÀ¸ñ­»Ò50¸Ä¤È¥¯¡¼¥Ý¥ó2Ëç(1,000±ßÊ¬)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öñ­»ÒÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£

¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡ØÊ¡ÂÞ2025¡Ù4000±ßÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ËÊÝÎä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤äÊÆ2kg¤Ê¤ÉÉÕ¤¤¤Æ5000±ß¡¢1·î2Æü¤«¤éÈÎÇä

Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï12·î2Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£ÈÎÇä¤Ï12·î27Æü¤«¤é1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤À¤±¤Î¡È¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¡É¡£12·î2Æü¤ËWEBÍ½Ìó¥Ú¡¼¥¸¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£

¡Òñ­»ÒÊ¡ÂÞ¡Ó

¡Öñ­»ÒÊ¡ÂÞ¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1,100±ß¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¡£°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£

ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÎäÅàÀ¸ñ­»Ò25¸ÄÆþ¤ê¡×2ÂÞ¡¢¡Ö500±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×2Ëç¡£

¡ÖÎäÅàÀ¸ñ­»Ò25¸ÄÆþ¤ê¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ626±ß¤Ç¡¢2ÂÞ¤Ï1,252±ßÁêÅö¡£

½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó ¡ÖÎäÅàÀ¸ñ­»Ò¡×¥¤¥á¡¼¥¸

¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï°û¿©ÂåÀÇ¹þ1,000±ß¤´¤È¤Ë1Ëç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï¡¢1Ëç¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¡¢1·î6Æü¤«¤é1·î31Æü¤È2·î1Æü¤«¤é2·î28Æü¡£°ìÉô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£

¾¦ÉÊ¤Ëñ­»Ò¤Î¥¿¥ì¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÂ¾³ä°ú·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¡¢´¹¶âŽ¥ÊÖ¶â¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡Ò½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó¡Ó

¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¤Ï¡¢¾®·¿Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç®¡¹¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¤­¤ã¤Ù¤Ä¡¢ÂçÈ½¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢È¾Æý²½¤µ¤»¤¿½ÏÀ®¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤¬¡È¼«Ëý¡É¤Î¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¡£

½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó ´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý ¤­¤ã¤Ù¤È¤ó¡×