½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡Öñ»ÒÊ¡ÂÞ¡×12·î2ÆüÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢1,100±ß¤Ç1,252±ßÁêÅö¤ÎÎäÅàÀ¸ñ»Ò50¸Ä¤È¤µ¤é¤Ë1,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤
Êª¸ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¤Ï12·î2Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢ÎäÅàÀ¸ñ»Ò50¸Ä¤È¥¯¡¼¥Ý¥ó2Ëç(1,000±ßÊ¬)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öñ»ÒÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡ØÊ¡ÂÞ2025¡Ù4000±ßÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ËÊÝÎä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤äÊÆ2kg¤Ê¤ÉÉÕ¤¤¤Æ5000±ß¡¢1·î2Æü¤«¤éÈÎÇä
Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï12·î2Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£ÈÎÇä¤Ï12·î27Æü¤«¤é1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤À¤±¤Î¡È¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¡É¡£12·î2Æü¤ËWEBÍ½Ìó¥Ú¡¼¥¸¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£¡Òñ»ÒÊ¡ÂÞ¡Ó
¡Öñ»ÒÊ¡ÂÞ¡×¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1,100±ß¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¡£°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÎäÅàÀ¸ñ»Ò25¸ÄÆþ¤ê¡×2ÂÞ¡¢¡Ö500±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×2Ëç¡£
¡ÖÎäÅàÀ¸ñ»Ò25¸ÄÆþ¤ê¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³ÊÀÇ¹þ626±ß¤Ç¡¢2ÂÞ¤Ï1,252±ßÁêÅö¡£
½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó ¡ÖÎäÅàÀ¸ñ»Ò¡×¥¤¥á¡¼¥¸
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï°û¿©ÂåÀÇ¹þ1,000±ß¤´¤È¤Ë1Ëç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï¡¢1Ëç¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¡¢1·î6Æü¤«¤é1·î31Æü¤È2·î1Æü¤«¤é2·î28Æü¡£°ìÉô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤Ëñ»Ò¤Î¥¿¥ì¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÂ¾³ä°ú·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¡¢´¹¶âŽ¥ÊÖ¶â¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ò½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡Ó
¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¤Ï¡¢¾®·¿Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç®¡¹¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¤¤ã¤Ù¤Ä¡¢ÂçÈ½¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢È¾Æý²½¤µ¤»¤¿½ÏÀ®¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤¬¡È¼«Ëý¡É¤Î¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡×¡£
½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¤¤ã¤Ù¤È¤ó ´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý ¤¤ã¤Ù¤È¤ó¡×