映画「 スター・ウォーズ 」シリーズには、惑星をも破壊できるレーザー砲を搭載した架空の兵器であるデス・スターが登場します。そんなデス・スターに着想を得た収束エネルギービーム兵器が実現したと、香港の英字日刊紙・South China Morning Postが報じました。Chinese scientists say they have made converged energy beam weapon a reality | South China Morning Post

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3284794/chinese-scientists-say-they-have-made-converged-energy-beam-weapon-realityChinese scientists claim they have built a Death Star-inspired beam weapon | Live Sciencehttps://www.livescience.com/technology/engineering/chinese-scientists-claim-they-have-built-a-death-star-inspired-beam-weaponChinese scientists have built a 'real-life DEATH STAR': Terrifying Star Wars-inspired weapon focuses microwave beams to wipe out enemy satellites | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14048299/Chinese-scientists-build-DEATH-STAR.html伝えられるところによると、中国の新しいビーム兵器は「電磁波と超精密タイミング技術を組み合わせた新しいタイプの高出力マイクロ波兵器」とのこと。既に軍事利用のハードルとなる実験をクリアしたというこの兵器は、異なる場所に配置された複数台のマイクロ波送信装置で構成されています。これはちょうど、巨大な宇宙ステーションの各所に設置された8台のレーザー砲を1本のレーザービームに収束するスター・ウォーズのデス・スターと同じ仕組みです。その実現のためには、各マイクロ波送信装置の位置誤差は1ミリメートル以下、装置間の同期誤差は170ピコ秒(1ピコ秒は1兆分の1秒)に抑えなくてはなりません。中国の技術者らは、光ファイバーで接続したタイミング装置による「超高精度の時間同期」と7台のマイクロ波送信装置で単一の標的を攻撃するシステムを構築した結果、「1+1>2の結合効果」、つまり各レーザーの単純な合計より大きな破壊力を出すことに成功したと主張しています。この破壊力は、惑星を粉砕するデス・スターのレーザーほどではありませんが、わずか1ギガワットの電力で軌道上の衛星に深刻な損害を与えることが可能とのこと。アメリカのGPS衛星や、そのほかの衛星の通信を効果的に抑制できることを確認した技術者らは、収束ビーム兵器が「教育や訓練、新技術の検証、軍事演習など複数の目的を達成できる」と結論付けました。ロシアによるウクライナ侵攻など、近代の戦争ではドローンが大きな存在感を発揮することが示されており、各国の軍事組織はドローンや超音速ミサイルを迎撃する手段としてレーザーに注目しています。軍艦からレーザービームでドローンを撃墜するテストに成功したとアメリカ海軍が発表 - GIGAZINEとはいえ、あまりにSF的なこの新兵器の実現はかなり厳しいだろうとする意見もあります。サイエンス系ニュースサイトのLive Scienceによると、非常に幅が狭いエネルギービームであるマイクロ波を正確に整列させて収束するには、発射するタイミングを100万分の1秒以内に制御する必要があるとのこと。加えて、「中国版GPS」である北斗衛星ナビゲーションシステムは誤差1センチ以下の精度で測位することができますが、今回発表された新兵器では前述の通り1ミリメートル以内の精度で位置を測位しなければなりません。また、マイクロ波は大気中のほこりや湿気で散乱するため、距離が長くなると効果を発揮しません。これはマイクロ波の出力を上げることで克服できますが、それほどのエネルギーを供給できるバッテリーはまだありません。こうした点から、Live Scienceは「制御された環境でなら、中国の研究チームが収束型マイクロ波兵器システムを実現できた可能性は高いでしょう。しかし、現実の世界は実験環境よりはるかに複雑なので、これほど高い精度を必要とする技術には大きな課題が伴います」とコメントしました。