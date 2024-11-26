Æ»Ï©¾å¤ËÄ¹¤µÌó70cm¤Î¹õ¤¤Åû¾õ¤Î¤â¤Î¡ÄË¤ÃÆ¤« ½»Ì±¤ËÈòÆñ¸Æ¤Ó¤«¤± ËÌ³¤Æ»¡¦º½Àî»Ô
¡¡ËÌ³¤Æ»º½Àî»Ô¤ÇË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¼þÊÕ¤Î½»¿Í¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ©¾å¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿Ë¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
¡¡¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤íº½Àî»Ô¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÆ»Ï©¤ËÉÔ¿³Êª¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ»Ï©¾å¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ¹¤µÌó70cm¤Î¹õ¤¤Åû¾õ¤ÎË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¼«±ÒÂâ¤¬ÅþÃå¤·¡¢²ó¼ý¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÈ¾·Â100m°ÊÆâ¤Î½»¿Í¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢Ž¢º½Àî»ÔÁí¹çÂÎ°é´ÛŽ£¤òÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ³«Êü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë