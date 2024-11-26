¹Åç¡¦¹õ¸¶2000Ëü±ßÁý¤Î3400Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¹Åç¡¦¹õ¸¶ÂóÌ¤Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢2000Ëü±ßÁý¤Î3000Ëü±ß¤Ç°ìÈ¯¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£³«ËëÅö½é¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ð¸³¤òÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¸å¡¢4·î12Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Çµß±ç¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£¤½¤³¤«¤é11»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£ºÇÂ®152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë¥Á¡¼¥à3°Ì¥¿¥¤¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·4¾¡3ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦11¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òµòÅÀ¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£