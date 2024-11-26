ËÜÅÄ·½Í¤¤¬£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¿À¸Í¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÇ®·ì¤Ç¿Í³Ê¼Ô¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÅìµþÅÔ¼Ò²ñ¿Í£±Éô¥ê¡¼¥°¤Î£Å£Ä£Ï¡¡£Á£ì£ì¡¡£Õ£î£é£ô£å£ä¡Ê¥¨¥É¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£Ç£Í¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡££Å£Ä£Ï¤¬´ØÅì£²Éô¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Çº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¿À¸Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»î¹ç¤Ï¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¡Ö°ì»þ´ü¤Î±ºÏÂ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢ÆüËÜ¤Ç¡£¤ª¤½¤é¤¯¡Ê£Ê¥ê¡¼¥°¡Ë£²Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½»»¤È½ç°Ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¿Íµ¤¤ò¾å¤²¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤¹ÃÊ³¬¤«¤é¾¡Éé¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÍ½»»¤ÎÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤É¤³¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ê£±½é¾º³Ê¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÁ´°÷¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Í¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÇ®·ì¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¿Í³Ê¼Ô¤Ç¡£¤Þ¤µ¤«£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£