¸¶ÌýÀèÊª¤ÏÂ³Íî¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÄäÀï¹ç°Õ¤Î²ÄÇ½À¼õ¤±
Georgina McCartney
[£²£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £²£¶Æü¥¢¥¸¥¢»þ´Ö½øÈ×¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤ÏÂ³Íî¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó»Ù±ç²¼¤Ë¤¢¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÎÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤¬¶á¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¡£
£°£±£°£¶£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£°»þ£°£¶Ê¬¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°¡¥£²£¸¥É¥ë¡Ê£°¡¥£³£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£²¡¥£·£³¥É¥ë¡¢ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£³£²¥É¥ë¡Ê£°¡¥£´£¶¡ó¡Ë°Â¤Î£¶£¸¡¥£¶£²¥É¥ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ°Æü¤Ï£²¥É¥ëÄ¶²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô£´¿Í¤Ï£²£µÆü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤¬¶á¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÄäÀï¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
£Á£Î£Ú¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö¥ì¥Ð¥Î¥óÄäÀï¤Ï¼¡´üÊÆÀ¯¸¢¤¬¥¤¥é¥ó»º¸¶Ìý¤Ë¸·¤·¤¤À©ºÛ¤ò²Ê¤¹²ÄÇ½À¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£