¼ñÎ¤¡Ö¤Ä¤°¤Ê¤¤¡× ÀÆÆ£Í³µ®¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡× ¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¤¢¤æÌ¾¶Ê¡Ä½©¥É¥é¤¬¥«¥é¥ª¥±¹çÀï¤Ë
¡¡£²£µÆü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¼ç±é¤Î¼ñÎ¤±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¡¦Î¼»Ò¤¬¡¢ÀøÆþÄ´ººÀè¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥«¥é¥ª¥±²Î¾§¤òÈäÏª¤·¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¹¥É¾Åê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾Ü¤·¤¤·ÐÎò¤â²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Î¼»Ò¤¬¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¼ã¼êÊÛ¸î»Î¤Ç¥Ð¥Ç¥£¡¼¤Î¿ù±º¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤òËÝÏ®¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¡£Î¼»Ò¤Î¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÀøÆþ¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤É¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤ë²á¾ê¤Ê³¹¤ª¤³¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈï³²ÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢µÒ¤òÁõ¤¤´Ø·¸Àè¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÖÈþºé¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¼»Ò¤¬¡Ö°¦¤ò¤Ä¤°¤Ê¤¨¤Ð¡Ä¡×¤È¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤Ä¤°¤Ê¤¤¡×¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤â¡£¤³¤ì¤Ë£Ø¤Ë¤Ï¡ÖÎ¼»ÒÀèÀ¸¡¢²Î¾å¼ê¡½¡×¡ÖÎ¼»ÒÀèÀ¸¡¢²Î¤¦¤Þ¤¹¤®¾Ð¡×¡Ö¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Î¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³ê¤é¤«¤Ê²Î¾§¤Ë´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼ñÎ¤¤ÏºòÇ¯ÅÙ¸å´ü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²Î¼êÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Î¾§»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬ºÆ¤ÓÈäÏª¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡£±£°·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ç¡¢Æà½ï±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¡ÊÀÆÆ£Í³µ®¡Ë¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ²Î¤¦¾ìÌÌ¤¬¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¥ê¥ó¥À¤Î¡ÖÁÀ¤¤¤¦¤Á¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢°æ¾åÍÛ¿å¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡×¡¢ÀÐÀî¤Ò¤È¤ßÈÇ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤Ö¤»¡×¤Ê¤É¡¢Åö½é¤ÏËè²ó¥«¥é¥ª¥±¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à²ñÄ¹Ìò¤ÎÅÏÉôÆÆÏº¤¬²Î¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡×¤ÏÀÆÆ£¤â¥«¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Î»ý¤Á²Î¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤È»Ð¤ÎÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö£Â£ï£ù£ó¡õ£Ç£é£ò£ì£ó¡×¤ò¥«¥é¥ª¥±²Î¾§¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡££²¿Í¤ÎÁÄÉãÌò¤Î¾¾Ê¿·ò¤Ï²Ã»³Íº»°¤Î¡Ö·¯¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¥·¡¼¥ó¤Ïº£¸å¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£