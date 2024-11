やす子がサンタクロースに扮して…ソニーMが冬の名曲を集めて配信スタート

ソニー・ミュージックの冬の名曲を集めたプレイリスト「冬に聴きたい曲」が26日、各種配信サービスで公開され、お笑い芸人・やす子(26)を起用した特別映像も公開となった。

この映像は冬の定番曲Mariah Carey「All I Want for Christmas Is You」とsumika「願い」を楽曲に採用。サンタクロースに扮したやす子が、友人とクリスマスパーティーを楽しむ様子や子どもを起こさないよう、ほふく前進や忍び足で進みながらクリスマスプレゼントを届ける姿が描かれている。

やす子の思い出の冬ソングは、amazarashi「クリスマス」と羊文学「1999」。amazarashiは高校生の時にアニメを通して出会ってから聴き続けていると言い、羊文学は、歌詞や寝る前に聴きたくなるようなリズムがお気に入りのようだ。また、昨年のクリスマスにはスタッフから手榴(りゅう)弾の形をしたコインケースをプレゼントされたと言い「あ、私生活も自衛隊だと思われてるんだな」と恥ずかしくて、まだこのコインケースは使えていないという。

■楽曲一覧※五十音順

adieu「よるのあと」

amazarashi「クリスマス」

いきものがかり「帰りたくなったよ」

宇多田ヒカル「初恋」

Uru「プロローグ」「あなたがいることで」

Aimer「everlasting snow」

小田和正「ラブストーリーは突然に」

Omoinotake「モラトリアム」「幾億光年」

ORANGE RANGE「*〜アスタリスク〜」

加藤ミリヤ「HEART BEAT」

KANA-BOON「結晶星」

King Gnu「白日」

久保田利伸「LA LA LA LOVESONG」

CHEMISTRY「My Gift to You」

Kelly Clarkson「Underneath the Tree」

ゴスペラーズ「ミモザ」

崎山蒼志「しょうもない夜」

SIX LOUNGE「リカ」

清水翔太「冬が終わる前に」「SNOW SMILE」

JUJU「なごり雪」

菅田将暉「キスだけでfeat.あいみょん」

菅田将暉×石崎ひゅーい「糸」

Stray Kids「Christmas Love」

sumika「願い」

センチミリメンタル「冬のはなし」

TUBE「Surfin’ In The Snow」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

中島美嘉「雪の華」「ORION」

西野カナ「Christmas Love」「Dear...」

NiziU「Blue Moon」

羊文学「1999 English ver.」

平井堅「想いが重なるその前に」

Flower「白雪姫」

ポルノグラフィティ「愛が呼ぶほうへ」

Mariah Carey「All I Want for Christmas Is You」

milet「Fly High」

MISIA「Everything」

yama「沫雪」

優里「ベテルギウス」「クリスマスイブ」

米津玄師「orion」

L’Arc〜en〜Ciel「winter fall」「snow drop」

LiSA×Uru「再会(produced by Ayase)」

Little Glee Monster「愛しさにリボンをかけて」

Ryubi Miyase「白く染まる前に」

緑黄色社会「冬の朝」

Wham!「Last Christmas」