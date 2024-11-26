ÀÐÀî¡¦¼·ÈøÏÑ³¤¾å¤Ç°äÂÎÈ¯¸«¡¡Äà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¶âÂô»ÔÃËÀ¤«
Äà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±25Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶âÂô»Ô¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬26ÆüÄ«¡¢ÀÐÀî¸©¼·ÈøÏÑ¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¸á¸å8»þ¤¹¤®¡¢¼·Èø»ÔÇ½ÅÐÅç¤ÎÁÄÊì¥±±º¹ÁÅìËÉÇÈÄé¤«¤éÌó3¥¥í¤Î³¤¾å¤Ç¡¢ÄêÃÖÌÖ¤ËÌµ¿Í¤Ç¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¾®·¿Á¥¡Ö´Ý¿·´Ý¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶âÂô»Ô¤Î¿·ÊÝ´îÈþÉ×¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼·Èø³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢26Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢Á¥¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é1¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿³¤¾å¤Ç¿·ÊÝ¤µ¤ó¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼·Èø³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°äÂÎ¤Ï¶Ä¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢µßÌ¿Æ¹°á¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á¥¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿»¿å¤·¤¿·ÁÀ×¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼·Èø³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¸½ºß¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£