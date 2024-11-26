SNS¤ÇÆ°²èÈÎÇä¡¢Ã¦ÀÇ¤«¡¡7800Ëü±ß¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤¬¹ðÈ¯
¡¡¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢½êÆÀÀÇÌó7800Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤¬½êÆÀÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ°²èÇÛ¿®¼Ô¤ÎÄ¹ÅèÌ¤µ×»á¡Ê40¡Ë¡á¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¡á¤ò²£ÉÍÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯ÍÆµ¿¤Ï2020¡Á22Ç¯¡¢SNS¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡Ö²¬ÅÄ¤æ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾µÁ¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤Î½êÆÀÌó2²¯1300Ëü±ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤»¤º¡¢Ã¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ê¤É¤ÇÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëDVD¤âÈÎÇä¡£ÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£