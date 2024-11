2024年11月25日に、小型マイコンボード「Raspberry Pi Pico 2 W」が発表されました。2024年8月9日に登場した「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュールを搭載したワイヤレス対応バージョンで、販売価格は7ドル(約1080円)となっています。Raspberry Pi Pico 2 W on sale now at $7 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-pico-2-w-on-sale-now/

Raspberry Pi Pico 2 W Review: The RP2350 goes wireless | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/raspberry-pi/raspberry-pi-pico-2-w-review2024年8月に登場した「Raspberry Pi Pico 2」については下記記事の通り、編集部で実際にレビューしています。「Raspberry Pi Pico 2」の開発環境を構築してLチカするまでの手順まとめ - GIGAZINEhttps://gigazine.net/news/20240901-raspberry-pi-pico-2-lchika-blink/Raspberry Pi Pico 2 Wでもマイコンには引き続き「RP2350」が採用されています。Raspberry Pi Pico 2との違いは無線モジュールとして「CYW43439」が搭載されていることで、2.4GHz 802.11nのWi-FiやBluetooth5.2に対応しました。CYW43439は2022年に登場したRaspberry Pi Pico Wにも搭載された実績のある無線モジュールで、Raspberry Pi社は発表において「オリジナルのPico Wで実証済みのワイヤレスモデムを搭載し、価格はわずか7ドル(約1080円)で、コネクテッドIoTプロジェクトの中心となる完璧な製品」と述べました。海外メディアの「Tom's Hardware」には早速レビュー記事が登場しており、「Raspberry Pi Pico 2 Wは物理的な寸法やコネクタ、ワイヤレスパッケージなどをRaspberry Pi Pico Wと同一にしつつもより高性能なマイコンを提供する」とまとめました。多くの共通点があるため、Raspberry Pi Pico 2 WではRaspberry Pi Pico向けのアクセサリやアドオンも使用可能だったとのこと。ファームウェアにも特に問題はなく、セットアップ後速やかにWi-Fi通信を行うことに成功したと述べられています。Raspberry Pi社はRaspberry Pi Pico 2シリーズについて「さらなるアイデアがある」として、「2025年初頭のニュースにご注目ください」と発表を締めくくりました。なお、日本ではスイッチサイエンス社が販売を準備中で、認証が取得でき次第発売されるとのことです。