¡Ö¤¹¤´¤¤²ÐºÒ»ö¸Î¡Ä¡× »³ÍÛÆ»¤¬°ì»þ¡ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¡ª¡× ¾å¤ê¤Ï¡ÖÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯ÄÉÆÍ¡×¤Ç1¿Í»àË´¡Ä ²¼¤ê¤â¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·²ÐºÒÈ¯À¸¡× 10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é¾å²¼Àþ¤Çµ¬À©¤Ë Ê¼¸Ë¡¦»³¸ý
»³ÍÛÆ»¤ÇÌ¤ÌÀ¤Ë2·ï¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸
¡¡NEXCO¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯11·î26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»³ÍÛÆ»¾å¤êÀþ¤È²¼¤êÀþ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¾å²¼Àþ¤È¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡»ö¸Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½èÍý¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¤êÀþ¤Î»ö¸Î¤Ï2»þ¤¹¤®¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¸©¤ÎÆÁ»³À¾IC¢ªÆÁ»³ÅìIC¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÖÖ»³¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢Âç·¿²ßÊª¼ÖÆ±»Î¤¬ÄÉÆÍ¤¹¤ë¡Ö½ÅÂç»ö¸Î¡×¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¡Ö½ÅÂç»ö¸Î¸½¾ì¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼þ°Ï¤ËÉôÉÊ¤Ê¤É¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢10»þ20Ê¬¤Þ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10»þ50Ê¬¸½ºß¤â¤Þ¤À»ö¸Î½èÍý¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ô¼ÖÀþ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦²¼¤êÀþ¤Ï4»þº¢¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î»³ÍÛÉ±Ï©À¾IC¢ªÎ¶ÌîIC¤Î´Ö¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ï²£Å¾¤·¡¢½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤òÄÌ¹Ô¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ëSNS¤Ç¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤«¤é²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï8»þ20Ê¬¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ»ö¸Î¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åß¥¿¥¤¥ä¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍú¤ÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥äÃ¦Íî¤Ê¤É¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅÀ¸¡¤Ï³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î½àÈ÷¤Î¤Û¤«¡¢»þ´Ö¤Èµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£