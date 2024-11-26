¡ÖÉ½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Î¢¼Ò²ñ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡×¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È±üÅÄÌ±À¸¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤¿½Ö´Ö¡ÖÌ±À¸¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡Æ±À¤Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¶¦±é¤·Â³¤±¤¿¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬±üÅÄÌ±À¸¤ÈµÞÀÜ¶á¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È±üÅÄÌ±À¸¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¢¡¢¡¢¡
¡½¡½¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬1987Ç¯¤Ç¡¢¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ï89Ç¯¤Ç¤¹¡£Ì±À¸¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
YO-KING¡¡¤¤¤ä¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÏÉ½Â¦¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÎ¢Â¦¤À¤«¤é¤Í¡£¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ä¥¸¥å¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥º¤¬É½¤Ç¡¢²¼ËÌÂô¤ÏÎ¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â¥¢¥ë¥Ð¥à1ËçÌÜ¡¢2ËçÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÄ°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¡£
©»°±º·û¼£
ºù°æ½¨½Ó¡¡4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥±¥À¥â¥Î¤ÎÍò¡Ù¡Ê90¡Ë¤ÎCDÂÓ¤Ë¤µ¡¢´Ý¤¯·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀîÀ¾¡Ê¹¬°ì¡Ë¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤Æ¡¢Ìð°õ¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¥É¥é¥à¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¹¥¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
YO-KING¡¡¤½¤ÎÊÕ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3ËçÌÜ¤Î¡ØÉþÉô¡Ù¡Ê89¡Ë¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ØPATi¡¦PATi¡Ù¤È¤«¤ÎÉ½»æ¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤·¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡ØÉþÉô¡Ù¡Ø¥±¥À¥â¥Î¤ÎÍò¡Ù¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì±À¸¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤Ç¤¹¤«¡©
YO-KING¡¡SMA¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¡Ë¤Ï°ÊÁ°CS¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖCSA¤Á¤ã¤óº×¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Î´ë²è¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤óÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£90Ç¯Âå¤Î¤Ï¤¸¤á¤«¤Ê¡£
ºù°æ¡¡¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢SPARKS GO GO¡Ê¥¹¥Ñ¥´¡¼¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦¶æÃÎ°Â¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼ñ»Ý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÌ±À¸¤µ¤ó¤È¥¹¥Ñ¥´¡¼¤È¿¿¿´¤¬¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Æ°ËÅì¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¡½¡½¡Ö¥Ý¥Æ°ËÅì¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼&È¬·§¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
ºù°æ¡¡¤¨¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏËº¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶æÃÎ°Â¤Î¤È¤¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ì±À¸¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿´ë²è¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¤òËè²ó¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÃÏµå»°·»Äï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö³Ú²°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬¤º¤Ã¤È±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤Æ(¾Ð)¡×
¡½¡½YO-KING¤µ¤ó¤ÏÌ±À¸¤µ¤ó¤äThe¥Ô¡¼¥º¤ÎÂçÌÚ²¹Ç·¤µ¤ó¡¢º´Æ£¥·¥ó¥¤¥Á¥í¥¦¤µ¤ó¤È03Ç¯¤ËO.P.KING¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
YO-KING¡¡¡ÖTODAY¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÌ±À¸¤¯¤ó¤ÈThe¥Ô¡¼¥º¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¼¡¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤«¤Ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ê¡¼¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥ó¥É¤Ç½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡Ì±À¸¤¯¤ó¤È¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÉ½¤ÎÂåÉ½¤ÈÎ¢¤ÎÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£³Ú²°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬¤º¤Ã¤È±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ï¥â¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¢¤Õ¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢2005Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ý¥Æ°ËÅì¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼&È¬·§¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YO-KING¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤Î¤È¤»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¤¤é¤Í¤¨¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ñ¾ì¤Î¾²¤¬È´¤±¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤â1¡¢2¶Ê¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£
ºù°æ¡¡¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤¿¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î²Î¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¹ó¤¤ÂØ¤¨²Î¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²»¸»¤Ë»Ä¤»¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤È¤´Ñ¤¿¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
YO-KING¡¡¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢É½¤Î±üÅÄÌ±À¸¤¬Î¢¼Ò²ñ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤¬¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ÎÉ½¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Í¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ¿È¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤Î´¶³Ð¤âÆ±À¤Âå¤Ç¶á¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥«¥Ã¥³°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºù°æ¡¡Ì±À¸¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥À¥¸¥ã¥ì¤Ð¤Ã¤«¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²æ¡¹¤ÎÎ¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ì±À¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥À¥¸¥ã¥ì¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡¢ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¡£
¡Ö¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²æ¡¹¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï(¾Ð)¡×
¡½¡½¤½¤ì¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ü±üÅÄÌ±À¸¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMy Back Pages¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ºù°æ¡¡¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²æ¡¹¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢Íâ12Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÃÏµå»°·»Äï¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±À¸¤µ¤ó¤¬¡ÖO¤·¤ã¤ó¡×¡¢YO-KING¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥Ñ de SKY¡×¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤¬¡ÖTHE EARTH¡×¤òÌ¾¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
YO-KING¡¡¥¹¥Ñ de SKY¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤«¤Ê¡£ÃÏµå»°·»Äï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤¬ºÇ½é¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢Ì¾Á°¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¥Î¥ê¤Ç¤Ã¤Æ¡£
ºù°æ¡¡¡ÖÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
YO-KING¡¡¤¢¤¢¡¢¡ÖÃÏµå¤ò¼é¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤«¤é¤«¡£
ºù°æ¡¡ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡ÖTHE EARTH¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢O¤·¤ã¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤Ö¤óµñÈÝ¸¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½3¿Í¤Ç¹ç½É¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
YO-KING¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤·¤«¡£¤¤¤«¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ»¤¯ºÑ¤Þ¤»¤ÆÍ·¤Ö¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ºù°æ¡¡¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤ä¤ëÆü¤òºÇ½é¤Ë·è¤á¤Æ¤Í¡£
YO-KING¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼÷»Ê¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤Î¥·¥Õ¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¼¡¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÆü¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
YO-KING¡¡¤½¤³¤Ï¤Í¡¢²¶¤Ë¤Ò¤È¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢O¤·¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤Ï²¶¤¬²Î¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬ºî¤Ã¤¿¶Ê¤ÏO¤·¤ã¤ó¤¬²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤è¡¢¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¡£
ºù°æ¡¡¡Ä¡Ä¤Ä¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
YO-KING¡¡¤Ä¤é¤¤¤Í¡¢¤Ä¤é¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ò»È¤Ã¤¿¶Ê¤ò¼«Í³¤Ëºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡¢Íµ¡Åª¤ËÍí¤á¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½ªÅª¤Ë1¡¢2¶ÊÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ò¤ç¤¤¤Ò¤ç¤¤¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£
ºù°æ¤¬Æ±¤¸ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ±üÅÄÌ±À¸¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡ÖMy Back Pages¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö³¨¡×¤ò3¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¶¦ºî¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼ê±þ¤¨¤«¤éÃÏµå»°·»Äï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºù°æ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£YO-KING¤µ¤ó¤¬A¥á¥í¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆËÍ¤¬B¥á¥í¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢O¤·¤ã¤ó¤ËºÇ¸å¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯¶Ê¤òºî¤ì¤Á¤ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¶Êºî¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ì±À¸¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
YO-KING¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©
ºù°æ¡¡¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤«¡¢½ñ¤³¤¦¤È»×¤¨¤Ð½ñ¤±¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ³°¤·¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³¨¡×¤Î¤È¤¤â¡¢¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥Ó¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ï¤¶¤È½Ð¤À¤·¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤âÈ¿Éü¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥Ó¤Ê¤ó¤À¤¼¤Ã¤Æ¡£À£»ß¤á´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢³°Ï¢Ì£¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢Æ±¤¸ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡£
»£±Æ¡¡»°±º·û¼£
¢¡¢¡¢¡
¡¡±üÅÄÌ±À¸¥½¥í30¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥ß¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡Ù¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¶¦±é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Ú²°¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î»Ñ¤Ê¤É¡Ö¿Í´Ö¡¦±üÅÄÌ±À¸¡×¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÈëÂ¢¼Ì¿¿ËþºÜ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡Ô±üÅÄÌ±À¸¥½¥í30¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Õ
https://bunshun.jp/feature/ot30th
¡Ò¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ò¤«¤ï¤¤¤¯½Ð¤»¤ë¿Í¡£°¦¤é¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬¹Í¤¨¤ë±üÅÄÌ±À¸¤¬Ã¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ëÍýÍ³¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÌç´Ö Íº²ð¡Ë