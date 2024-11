一点もののアートが勢揃い！BUSCA「FROM ARTIST」2周年アニバーサリーセール

BUSCAは、日本全国のアーティストから好きな作品が見つけられる「FROM ARTIST」にて“2周年アニバーサリーセール”と題し、2024年12月1日(日) - 2025年1月31日(金)の期間、セールイベントを開催します。

BUSCA「FROM ARTIST」2周年アニバーサリーセール

日本全国のアーティストから好きな作品が見つけられる「FROM ARTIST」は、2022年12月にサービスを開始して以来、多くの方の支持を受け、今回2周年を迎えることが出来ました。

既に100点を超える、一点もののアートがセール対象予定となっています。

【2周年アニバーサリーセール】

開催期間: 2024年12月1日(日) - 2025年1月31日(金)

開催場所: https://from-artist.com

2周年アニバーサリーセール対象例

【2周年アニバーサリーセールのここがすごい!】

1. 一点もののアートが勢揃い

FROM ARTISTでは一点ものの作品が多く、もともと手に取りやすい価格が多数あります。

2. 未掲載の新しい作品が公開

2周年アニバーサリーセール用に新しく作品を掲載してくださるアーティストの方が多数。

セール開始と同時に販売も開始になります。

3. セール期間中は随時作品追加予定

セール期間中は随時作品が追加されます。

一点ものの作品が売り切れる前にチェックしてみてください。

4. まだ見ぬアーティストと出会える

FROM ARTISTは有名無名関係なく、アーティストが自身の作品を掲載できる場です。

日本中からあなたのお気に入りの作品を見つけてください。

まだ見ぬアーティストとの出会いがあなたを待っているかもしれません。

5. 作品への想いが知れる

FROM ARTISTはSNSにて、2周年アニバーサリーセール対象作品や参加アーティストを紹介します。

