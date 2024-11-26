¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤ë¡ÄMEGA¥É¥ó¥¤ÇËü°ú¤¤·¤¿ÃË¤¬Å¹°÷¤Ë¥±¥¬¤µ¤»Æ¨Áö 40-50ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÇÎ¾¸ª¤Ë»ÉÀÄ
¡¡°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈÅ¹¤Ç11·î26ÆüÄ«¡¢¾¦ÉÊ¤òËü°ú¤¤·¤¿ÃË¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿Å¹°÷¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Â¾ë»ÔÅì±ÉÄ®3ÃúÌÜ¤Î¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¿·°Â¾ëÅ¹¡×¤Ç26Æü¸áÁ°4»þ55Ê¬¤´¤í¡¢¾¦ÉÊ¿ôÅÀ¤òËü°ú¤¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤òÃËÀÅ¹°÷(57)¤¬¸«¤Ä¤±¡¢Å¹¤Î³°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀÅ¹°÷¤ÏÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿°¤òÀÚ¤ë·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉþ¤¬Ã¦¤²¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¤Þ¤ÞÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï40ºÐ¤«¤é50ºÐ¤¯¤é¤¤¡¢¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤ÎÁé¤»·¿¤Ç¡¢ÀÄ¤Î¥¸ー¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¡¢Î¾¸ª¤Ë»ÉÀÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£