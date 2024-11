んむさい実行委員会が主催する、沖縄の芋やその加工品をテーマにしたイベント「んむさい」を2024年12月13日(金)・14日(土)に開催。

日時 :2024年12月13日(金)11:00〜18:00〜14日(土) 11:00〜20:00

場所 :那覇市久茂地 パレット久茂地前広場『ウフルーフ』

出店内容 :沖縄の芋を使った加工品(お酒や麺など)、農家さんによる直接販売

出店数 :約15店舗、キッチンカーも出店予定

んむさい実行委員会が主催する、沖縄の芋やその加工品をテーマにしたイベント「んむさい」を2024年12月13日(金)・14日(土)に開催します。

那覇市久茂地のパレット久茂地前広場『ウフルーフ』にて開催されます。

芋を活かした多彩な商品が楽しめるこのイベントは、沖縄ならではの食文化を身近に感じられます。

今回の『んむさい』では、沖縄産の芋から作られたユニークな加工品が大集合。

注目は、沖縄ならではの酒「イムゲー」や田芋を使ったお酒、さらに新感覚のじゃがいも麺など、通常の市場ではなかなか見かけない特産品が登場します。

また、沖縄の各市町村から集まった農家さんが直接出店し、農産物をその場で購入できるコーナーも設置されます。

